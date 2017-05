ES sāk cīņu ar Lielbritāniju par klīringa institūciju izvietošanu

Eiropas Savienība (ES) ceturtdien raidījusi jaunu triecienu Lielbritānijai, ierosinot jaunus noteikumus, kas paredzētu ievērojamai daļai no Londonas banku nozares pēc «Breksita» pamest Lielbritāniju.

Jaunie noteikumi, ko prezentējis Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, liegtu Londonai tiesības izvietot banku klīringa iestādes, kas darījumus veic eiro valūtā.

Klīringa iestādes ir finanšu sistēmas svarīga daļa, kas ik gadu apstrādā triljoniem eiro, galvenokārt no Londonas.

Dombrovskis norādīja, ka ES jaunos ierosinājumus oficiāli publiskos jūnijā, un kā vienīgā alternatīva Lielbritānijai ir pieņemt Briseles uzraudzību eiro darījumu klīringam Londonā.

«Šis nav jauns jautājums, taču, protams, «Breksita» kontekstā mēs redzam, ka situācija mainās,» sacīja Dombrovskis. «Ņemot vērā to, ka lielākā daļa atvasināto finanšu instrumentu eiro valūtā tiek pārvaldīti Lielbritānijā, mums nepieciešams izvērtēt sekas, ko tas var radīt finanšu stabilitātei.»

Jautājums par to, vai eiro klīringa institūcijas var saglabāties Lielbritānijas galvaspilsētā, būs viens no strīdīgākajiem, kad Lielbritānija veiks pārrunas par tās nākotnes tirdzniecības attiecībām ar ES pēc izstāšanās no bloka.

