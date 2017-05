SPRK: Nākotnē mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu cenas varētu samazināties

Neskatoties uz Latvijas mobilo sakaru operatoru veikto tarifu paaugstināšanu, nākotnē mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu cenas varētu samazināties, uzskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Komisijas pārstāvji norāda, ka no šā gada 15.jūnija stājas spēkā jauna viesabonēšanas sistēma – «viesabonē kā mājās» princips – ceļo uz ārzemēm un maksā par zvaniem, īsziņām un datu pārraidi par tādām pašām cenām, kā pašmāju mobilo sakaru operators piemēro iekšzemes tarifiem. Tas nozīmē, ka operatori vairs nevarēs no lietotājiem iekasēt papildu maksu par viesabonēšanas pakalpojuma sniegšanu, vienlaikus operatoriem saglabāsies pienākums maksāt vairumtirdzniecības maksu citas valsts operatoram. Lai arī vairumtirdzniecības tarifi pašlaik jau ir ievērojami samazināti, šādas papildu izmaksas joprojām var būt diezgan ievērojamas, uzsver SPRK pārstāvji.

Komisijā norāda, ka lielākā daļa operatoru pašlaik piedāvā tarifu plānus, kuros iekļautā maksa par datu pārraidi ir mazāka par 7,70 eiro par gigabaitu (GB). Tas nozīmē, ka pietiekami bieži var veidoties situācijas, ka Latvijas operatora izmaksas periodā, kad lietotājs atrodas ārpus Latvijas, pārsniegs ieņēmumus, kurus operators gūst no lietotāja.

Vienlaikus kā labs signāls ir Eiropas līmenī pieņemtais lēmums pakāpeniski samazināt vairumtirdzniecības maksu par datu pārraides izmantošanu viesabonēšanā. Paredzēts, ka vairumtirdzniecības maksa turpinās pakāpeniski samazināties, 2022.gada 1.janvārī sasniedzot 2,5 eiro par GB. Šāda vairumtirdzniecības tarifu samazināšana sekmētu arī iekšzemes tarifu samazināšanos.

2017.gada 15.jūnijā maksimālā vairumtirdzniecības maksa balss zvaniem samazināsies no 0,05 eiro minūtē uz 0,032 eiro minūtē, kas atsevišķos gadījumos var būt vairākas reizes augstāka, nekā iekšzemes mazumtirdzniecības cena par zvana minūti. Īsziņām piemērotie griesti samazināsies no 0,02 eiro uz 0,01 eiro par īsziņu.

Lai arī no 1.jūnija mobilo sakaru operatori plāno saviem klientiem piedāvāt tarifu plānus par augstāku maksu kā līdz šim, Latvijas lietotājiem tiek piedāvāti augstas kvalitātes elektronisko sakaru pakalpojumi par salīdzinoši zemākām cenām, nekā citās Eiropas valstīs, piebilda SPRK pārstāvji.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem Latvijas mobilo sakaru lietotājs 2014.gadā vidēji par rēķinu samaksājis 3,70 eiro mēnesī, kamēr, piemēram, Īrijā – 23,80 eiro mēnesī. Latvijas lietotājiem arī pēc 1.jūnija būs pieejami pakalpojumi par vienām no zemākajām cenām Eiropā. Jāņem vērā, ka viesabonēšanas maksas atcelšana galalietotājiem relatīvi lielāku iespaidu atstāj uz to valstu operatoriem, kur vēsturiski ir bijuši zemāki tarifi, piemēram, Latvijā un citās Baltijas valstīs, atgādināja komisijas pārstāvji.

LETA jau vēstīja, ka no pērnā gada 1.decembra visiem mobilo sakaru operatora «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) neierobežotu sarunu un SMS tarifu plāna «Brīvība» klientiem tika pieslēgts paplašinātais tarifu plāns, kas par 12,90 eiro mēnesī ļauj bez papildu maksas par vienību neierobežoti zvanīt un sūtīt īsziņas gan Latvijā, gan visās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī veikt starptautiskas sarunas uz jebkuru EEZ valsti. Iepriekš «Brīvība» maksāja 9,95 eiro mēnesī.

Sākot ar 1.aprīli LMT sāka saviem klientiem piedāvāt jaunus tarifu plānus mobilajam internetam telefonā, kas visiem klientiem stāsies spēkā 1.maijā. Viens no tiem - «Neatkarība», kas iepriekš ļāva lietot neierobežotu datu apjomu Latvijā un izmaksāja 9,99 eiro mēnesī, turpmāk ļaus bez papildus maksas lietot 2,51 gigabaitu (GB) datu arī Eiropā, bet tā cena pieauga līdz 11,99 eiro mēnesī.

Aprīlī ar izmaiņām savu tarifu piedāvājumā un cenās nāca klajā «Bite Latvija» («Bite»). Tarifs «Bite 500 MB» mēneša maksa auga no 6,50 eiro mēnesī uz 8,50 eiro mēnesī. Tarifu «Bite 2 GB», «Bite 5 GB» un «Bite 10 GB» cenas mainījās attiecīgi no 9,50, 12,50 un 16,50 eiro mēnesī uz 11,50, 14,50 un 18,50 eiro mēnesī, bet tarifu plāna «Bite Neierobežots» cena auga no 19,50 eiro uz 22,50 eiro mēnesī. Visi tarifi paredz vairāk datu tērēšanai Eiropā bez piemaksas un citas papildiespējas.

Visi klienti uz jaunajiem tarifu plāniem tiks pārcelti 1.jūnijā.

Uzņēmumā arī norādīja, ka bez iepriekšminētajiem uzņēmums piedāvā vēl divus tarifu plānus - «Starts» un «Vietējais 100 MB». Tarifu plāns «Starts» par diviem eiro mēnesī piedāvā veikt 30 minūtes zvanu un nosūtīt 30 SMS Latvijā un Eiropā, ka arī izmantot mobilos datus par 0,10 eiro MB, kā arī bez maksas saņemt ekrāna apdrošināšanu uz mēnesi.

Tikmēr aprīlī arī «Tele2» ziņoja par izmaiņām savos tarifos. Ja līdz šim uzņēmums piedāvāja tarifu plānu «Zelts 100 MB» par 5,99 eiro mēnesī, «Zelts 1,5 GB» par 8,99 eiro mēnesī, «Zelts 6 GB» par 12,99 eiro mēnesī un «Zelts Bezlimits» par 17,99 eiro mēnesī, tad no 1.jūnija spēkā stāsies tarifi «Zelts 500 MB» par 8,49 eiro mēnesī, «Zelts 2 GB» par 11,99 eiro mēnesī, «Zelts 6 GB» par 16,99 eiro mēnesī un «Zelts Bezlimits» par 21,99 eiro mēnesī. Jaunie tarifi paredz vairāk datu tērēšanai Eiropā bez piemaksas un citas papildiespējas.

LETA jau vēstīja, ka EP deputāti 6.aprīlī nobalsoja par viesabonēšanas piemaksu atcelšanu, kas ļaus patērētājiem esot ārzemēs lietot mobilo tālruni par tādu pašu cenu, kā mājās. Viesabonēšanas piemaksu atcelšana gaidāma šī gada 15.jūnijā.

