«Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcas» zaudējumi pērn sasniedz €4,042 miljonus

Vilcienu remontētāja «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca» apgrozījums pērn salīdzinājumā ar 2015.gadu samazinājies par 32% - līdz 18,675 miljoniem eiro, savukārt kompānijas zaudējumi bija 4,042 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums 7,9 reizes, liecina šodien biržai «Nasdaq Riga» iesniegtais kompānijas gada pārskats.

Lai gan kompānija informē, ka iesniegts revidēts gada pārskats, neatkarīgu revidentu ziņojums pārskatam nav pievienots. Iepriekš kompānijas pārstāvji vēstīja, ka saistībā ar zvērināta revidenta atzinuma kavēšanos revidēto 2016.gada pārskatu iesniegs 2.maijā.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2016.gadā «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcas» realizācija no pamatdarbības (remonta pakalpojumiem un rezerves daļu pārdošanas) veidoja 10,8 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir samazinājums par 36%. Papildu pamatdarbībai «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca» pērn sniedza pakalpojumus arī meitasuzņēmumiem un citiem uzņēmumiem, kas deva ieņēmumus 7,9 miljonu eiro apmērā pretstatā 10,6 miljoniem eiro gadu iepriekš.

Tāpat kompānijas vadība atzīmē, ka 2016.gadu «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca» pabeidza ar būtiskiem zaudējumiem, jo tika izveidoti debitoru parādu papildu uzkrājumi 4,1 miljona eiro apmērā, kā arī kompānija netika nodrošināta ar nepieciešamo remonta objektu skaitu.

Vienlaikus pārskatā minēts, ka 2016.gadā kompānija pabeidza DR1 dīzeļvilcienu modernizācijas projektu, taču AS «Pasažieru vilciens» piemēroja soda naudu 10% apmērā un ieturēja šo summu no pilnsabiedrības «DMU vilcieni» maksājumiem. Tādējādi «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca» izveidoja daļējus uzkrājumus «DMU vilcieni» parādiem.

Pērn kompānija optimizējusi arī izmaksas, samazinājusi darbinieku skaitu, kā arī kompānija atteikusies no neienesīgajiem darbības veidiem.

Tāpat kompānijas vadība norāda, ka saistībā ar negatīviem darbības rezultātiem pēdējos gados pasliktinās «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcas» likviditātes rādītāji. 2016.gada beigās kompānijas īstermiņa saistības pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par 7,7 miljoniem eiro. Kompānijas lielākie kreditori ir akcionāra «Skinest Rail» grupā apvienotie uzņēmumi (8,2 miljoni eiro) un «Swedbank» (2,6 miljoni eiro).

«Sabiedrības darbības turpināšana ir atkarīga no finanšu rezultātiem turpmākajos periodos, bankas aizņēmumu atmaksas termiņa pagarināšanas un no atbalsta no akcionāru puses,» teikts vadības ziņojumā.

Tajā arī minēts, ka kompānija ir sākusi sarunas par bankas aizņēmumu pārkreditēšanu un atmaksas termiņa pagarināšanu. «Ņemot vērā, ka pašreizējo bankas aizņēmumu nodrošinājums ir sabiedrības visu aktīvu ķīla, kā arī «Skinest Rail» garantija, ir pamatota pārliecība, ka šī vienošanas tiks panāktas,» piebilsts vadības ziņojumā.

Tāpat kompānijas vadība atzīmē, ka ir saņemta apliecinājuma vēstule no «Skinest Rail», ka tā sniegs palīdzību kompānijai darbības turpināšanai 2017.gadā.

Šajā gadā kompānijas prioritāte, pēc «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcas» vadības minētā, ir tālāka metālapstrādes nozares attīstība - jaunu klientu piesaiste un apgrozījuma palielinājums.

2015.gadā «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca» strādāja ar 27,483 miljonu eiro apgrozījumu un 509 600 eiro zaudējumiem.

«Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīcas» lielāko īpašnieku vidū ir Igaunijas uzņēmums «Skinest Rail» - 47,97%, kā arī Krievijas transporta kompānijas «Severstaļtrans» uzņēmumu grupā ietilpstošais Igaunijas uzņēmums «Spacecom», kam pieder 25,27%. Kompānijas akcijas kotē «Nasdaq Riga» otrajā sarakstā.

