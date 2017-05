Gudri un moderni finanšu darījumi: jaunākās FinTech tendences

Ieguldījumi, mobilie naudas pārvedumi, risku kapitāls – šīs ir tēmas, kas daudziem šķiet piemērotas tikai ekonomikas un finanšu nozares speciālistiem. Nereti ikdienas lietotājam ērtāk ir savu brīvo naudu noglabāt atsevišķā kontā, atvērt krājkontu vai pat savus liekos līdzekļus uzkrāt pēc senās metodes – «zeķē». Tāpat norēķinos Latvijā visai bieži vēl joprojām tiek izmantota skaidra nauda – saskaņā ar GfK 2016. gadā veikto pētījumu skaidru naudu norēķiniem Latvijā visbiežāk izmanto pat 32% aptaujāto, kamēr mobilos maksājumus Latvijā lieto vien 0,4% respondentu.

Tomēr, lai veiktu finanšu ieguldījumus vai izmantotu modernus naudas pārvedumus, nav jābūt speciālai izglītībai vai speciālai pieredzei finanšu jomā. Mūsdienīgi FinTech darījumu ir pieejami praktiski ikvienam, vajag tikai atrast sev piemērotāko veidu. Nākotnē agri vai vēlu saskarsimies ar tiem.

Kas ir FinTech?

FinTech jēdziens jau kādu laiki ir bijis dzirdams gan medijos, gan nozares speciālistu vidu. Būtībā tas apzīmē divu jomu aktīvu sadarbošanos – finanšu darījumi caur tehnoloģiju risinājumiem. FinTech ir dažādi attālināti, caur tehnoloģijām nodrošināti naudas darījumi, un variācijas tiem jau mēdz būt visai plašas. Tas, ka varam ērti par kafiju un žurnālu samaksāt ar bezkontakta karti vai ar pāris klikšķiem no sava tālruņa apmaksāt auto stāvvietu, ir uzskatāmākie piemēri, par kuriem vairs nebrīnāmies.

Ir skaidrs, ka, risinājumiem kļūstot arvien sarežģītākiem, nākotnes iespējas gala lietotājiem būs vēl plašākas un ērtākas. Šo risinājumu pamatā ir rūpīgi izstrādāti, savstarpēji salāgoti procesi, kurus gala lietotājs pat neapjauš. Tomēr jau šobrīd nozarē ir pieejami risinājumi un tendences, par kuriem iepriekš varējām tikai sapņot.

InsurTech – moderna apdrošināšana

InsurTech ir apdrošināšanas tehnoloģiju kompānijas, kas savieno jaunākos tehnoloģiskos risinājumus ar klasiskajiem apdrošināšanas pakalpojumiem. Jau šobrīd pasaulē InsurTech start-up uzņēmumu vidū tiek nodrošināts, ka, analizējot datus, klientiem tiek piedāvāti personalizēti apdrošināšanas pakalpojumi, tiek automatizēts izmaksu un sūdzību process, ir pieejamas mobilās aplikācijas, kopadrošināšana. Nākotnes perspektīva InsurTech jomā ir ļoti plaša – no lietotņu un pakalpojumu uzlabojumiem līdz pat iespējamam darbības modelim domubiedrs-domubiedram (P2P jeb peer to peer (angļu val.)). Jāsaka, ka Latvijas mērogā šeit vēl ir milzīgs potenciāls, kur jaunajiem uzņēmējiem izvērsties.

Naudas pārvedumi

Mobilie maksājumi, kad no sava tālruņa ērti var pārskaitīt mazas ērtas summas, ir dažiem jau ir kļuvusi par ikdienu. Tomēr, kā jau minēts – saskaņā ar GfK pētījumu – vien 0.4 % to lieto. Iespējams, nezināšanas vai paraduma dēļ. Tomēr tas ir ārkārtīgi ērti un 21. gadsimtam atbilstoši. Samaksāt draudzenei par kafiju vai par iebraukšanu Jūrmalā no tālruņa – tam nav nepieciešamas milzu zināšanas, vien viedtālrunis un apņemšanās. Nākotnē paredzams, ka bankām un to maksājumiem būs jākļūst daudz elastīgākiem, ērtākiem un, iespējams, pat lētākiem, kā arī bankām būs jāveic investīcijas savā attīstībā un tehnoloģiju risinājumos, lai nezaudētu savas pozīcijas.

RegTech

RegTech ietver dažādus tehnoloģiskus risinājumus, kas palīdz uzņēmumiem uzlabot tā atbilstību dažādiem regulējumiem. Piemēram, ir risinājumi, kas novērš iespējamos krāpniecības mēģinājumus, uzņēmuma atbilstību dažādiem juridiskiem regulējumiem, nodrošina darbinieku uzraudzību un citi. Šobrīd pasaulē šajā jomā ir diezgan augstas izmaksas, taču potenciāli iespējams ir tās samazināt.

Ērti aizņēmumi un ikvienam pieejamas investīcijas – LendingTech

Lendingrech jeb aizdevumu platformas ir vietnes, kur iespējams savstarpēji gan aizņemties, gan ieguldīt naudu. Tās ir P2P (domubiedrs-domubiedram) platformas, kas piedāvā investīciju iespējas, kas ir pieejamas plašam lokam. Tās nav klasiskās investīcijas, kur vajadzīgi milzu ieguldījumi. Ar 500 vai 1000 eiro ieguldījumu var droši sākt, līdz ar to šāds investīciju veids ir pieejams praktiski jebkuram. Parasti ir ieteicams veikt ieguldījumus vairākos aizdevumos, tādējādi samazinot risku.

Tehnoloģijas sieviešu atbalstam – FemTech

Interesanti, ka ir arī speciāls jēdziens – FemTech. Tas ir apvienojums diviem jēdzieniem – sieviete un tehnoloģija. Tie ir uzņēmumi, kas ar tehnoloģiju palīdzību risina tieši sievietes veselībai aktuālos jautājumus. Šeit ir pavisam plašas iespējas, kas veltītas gan lai sekotu līdzi menstruālajam ciklam, auglības rādītājiem, grūtniecības norisei, bērna kopšanas un pat skaistumkopšanas sekošanai līdzi.

Protams, arī aktuāli ir runāt par sieviešu pašu iesaisti start-up un tehnoloģiju uzņēmumu iesaistē. Kā uzsvēra TWINO Grupas dibinātājs Armands Broks, sieviešu pienesumu arī tehnoloģiju biznesā nevajadzētu novērtēt par zemu un ir tikai loģiski, ka finanšu, tehnoloģiju un start-up jomās arvien vairāk ienāk sievietes. Ar šādu mērķi ir dibināta arī Riga TechGirls kustība, kuras mērķis ir iesaistīt vairāk sieviešu IT jomā, izglītojot nodarbībās un iedvesmojot pasākumos. RTG komūnai šobrīd pievienojušās vairāk nekā 200 sieviešu, kas tiekas reizi mēnesī un dalās savā pieredzē.

FinTech Latvijā

Kopumā Latvijā FinTech jomai ir ļoti plašas iespējas attīstīties un radīt jaunus risinājumus gan jau minētajās sfērās, gan citās. Tomēr jāsaka, ka ir daži uzņēmumi, kas ir jau paveikuši daudz šajā jomā.

Kā viens no piemēriem jāmin savstarpējo aizdevumu platforma TWINO, kas ir visstraujāk augošā savstarpējo aizdevumu platforma kontinentālajā Eiropā. Ar Latvijā bāzētu menedžmentu un inovatīviem risinājumiem, TWINO piedāvā ērtus ieguldījumus ar minimāliem riskiem. Būtiski, ka apkalpošanas cena investoriem ir nulle – visas izmaksas tiek segtas no aizņēmēju puses. Tāpat arī riski ir minimāli – TWINO piedāvā speciālas investoru aizsardzības shēmas.

