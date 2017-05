Piedāvā piecus VID Iekšējās drošības dienesta pakļautības variantus

Starpresoru darba grupa ir piedāvājusi piecus dažādus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Iekšējā drošības dienesta (IDD) turpmākās pakļautības variantus, šodien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, kā arī Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēdē sacīja VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

Patlaban IDD atrodas VID Finanšu policijas pārvaldes pakļautībā un jautājums par IDD pakļautību pērn septembrī bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Saeima neatbalstīja grozījumus likumā par VID, kas paredzēja VID Finanšu policijas pārvaldes un Muitas policijas pārvaldes apvienošanu.

Patlaban likumprojektā paredzēts, ka abas policijas pārvaldes tiek apvienotas no 2017.gada 1.oktobra, bet ir priekšlikums apvienot no 2018.gada 1.janvāra un to veikt kopā ar IDD pakļautības maiņu, informēja Cīrule.

Viņa norādīja, ka ir pieci iespējamie varianti par IDD pakļautību - IDD atrodas apvienotās Finanšu un Muitas policijas pakļautībā, IDD atrodas tiešā VID ģenerāldirektora pakļautībā, IDD atrodas finanšu ministra pakļautībā, IDD atrodas Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja pakļautībā, vai arī IDD atrodas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pakļautībā.

Jautāta, kurš variants viņai pašai šķiet vispiemērotākais, Cīrule sacīja, ka IDD būtu jāatrodas VID ģenerāldirektora tiešā pakļautībā.

«Katram no šiem variantiem ir savas stiprās un vājās puses. Konkrēts priekšlikums izskatīšanai tiks virzīts jau tuvākajā laikā,» uzsvēra Cīrule.

Grozījumi likumā par VID šogad 2.martā Saeimā konceptuāli tika atbalstīti pirmajā lasījumā.

Jau vēstīts, ka Saeima pērn septembrī noraidīja grozījumus likumā par VID un grozījumus Kriminālprocesa likumā. Šie likumprojekti paredzēja Finanšu policijas un Muitas policijas apvienošanu un to, ka VID Finanšu policijas pārvaldes IDD tiks pakļauts VID ģenerāldirektoram, kuram tādēļ turpmāk būs jānēsā formas tērps.

Cīrule VID ģenerāldirektora amatā strādā kopš 2016.gada 14.novembra.

