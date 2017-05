Veselības ministre deklarējusi € 124 157 lielas parādsaistības

Veselības ministre Anda Čakša valsts amatpersonas deklarācijā par pērno gadu norādījusi 124 157 eiro lielas parādsaistības. Tāpat viņa norādījusi 52 646 eiro lielu aizdevumu.

Algā no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Čakša saņēmusi 23 tūkstošus eiro, no Valsts kancelejas - 30627 eiro, no Veselības ministrijas - sešus tūkstošus eiro.

Veselības ministres valdījumā ir vieglā automašīna «Subaru WRX», zeme un māja Siguldā, kā arī kopīpašumā - zeme Rīgā. Ministres skaidras naudas uzkrājumi ir 5000 eiro.

Bankā «Nordea» Čakša uzkrājusi 46 982 eiro.

Čakša veselības ministres amatā apstiprināta pērnā gada 16.jūnijā.

