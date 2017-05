Lembergs pērn nopelnījis vairāk nekā pusmiljonu

Aivara Lemberga («Latvijai un Ventspilij») ienākumi pērn sasnieguši 553 408 eiro, liecina politiķa amatpersonas deklarācija par 2016.gadu. Lielākos ienākumus - 187 819 eiro - Lembergs guvis Biznesa attīstības asociācijā, kurā ir valdes loceklis, priekšsēdētājs. Ventspils dome politiķim algā samaksājusi 19 372 eiro.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā Lembergs pērn nopelnījis 23 988 eiro, Ventspils brīvostas pārvaldē – 45 386 eiro un Ventspils attīstības aģentūrā – 91 560 eiro. Lembergs saņēmis 37 017 eiro pensijā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam izmaksājusi arī 32 925 eiro kā cita veida ienākumus.

Lembergs deklarējis ienākumus no AS «Valters un Rapa» 88 916 eiro apmērā , kā arī ieņēmumus no «Euromin Holdings (Cyprus) Limited» 26 425 eiro apmērā.

Lembergs pērn veicis septiņus darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas. Juridiskie pakalpojumi viņam izmaksājuši 23 653 Šveices frankus un 35 670 eiro. Viņš iegādājies raideri par 15 538 eiro un akcijas 26 425 eiro vērtībā.

Politiķis ceļojumā pērn iztērējis 17 083 eiro, savukārt 12 702 eiro viņam izmaksājusi īpašuma apsaimniekošana. Lembergs veicis arī 100 000 eiro dāvinājumu.

Deklarācijā redzams, ka Lembergam ir trīs parādi 15 619 785 eiro apmērā. Tajā pašā laikā viņš pērn aizdevis 232 411 eiro.

Lembergs savus uzkrājumus glabā divās valūtās - «Swedbank» viņš uzkrājis 30 486 ASV dolārus un 270 081 eiro, savukārt «PrivatBank» - 12 853 eiro. Vēl viņš uzkrājis 65 000 eiro skaidrā naudā.

Politiķa īpašumā ir 1997.gada izlaiduma «Opel Tigra», 1999. gada izlaiduma «Volkswagen Caddy» kravas transporta furgons, «MAZ» piekabe - transporta kravas kaste, «RB» piekabe – transporta laivu vedējs, motorlaiva «Sea Doo 205 Utopia», divas airu laivas «Senior», airu laiva «Mailīte» un vēl trīs laivas bez markas. Deklarācijā norādīts, ka lietošanā Lembergam ir arī 2007.gada izlaiduma kravas automašīna «Toyota Hilux».

Lemberga īpašumā ir AS «Latvijas Kuģniecība» akcijas 615 530 eiro vērtībā, viena AS «Ventbunkers» akcija 142 eiro vērtībā, 799,32 AS «Latvijas Krājbanka» privatizācijas sertifikāti, kā arī «Latvijas Krājbankas» akcijas 8450 eiro vērtībā.

Politiķim pieder zemes un ēkas nekustams īpašums Rīgā, trīs zemesgabali Puzes pagastā, divi zemesgabali Ugāles pagastā. Lemberga valdījumā ir divi dzīvokļi Ventspilī.

