«Latvenergo» analizēs tirdzniecības potenciālu gāzes tirgus mājsaimniecību segmentā

AS «Latvenergo» plāno analizēt tirdzniecības potenciālu gāzes tirgus mājsaimniecību segmentā, «Elektrum» Elektroenerģijas tirgus apskatā norāda energokompānijas regulācijas lietu projektu vadītājs Jānis Bunkovskis.

«No 3.aprīļa Latvijā ir atvērts dabasgāzes tirgus. Līdzīgi kā tas notika ar elektroenerģijas tirgu, arī dabasgāzes tirgus liberalizācija tiek veikta pakāpeniski, proti, pārtraucot regulēt dabasgāzes cenu juridiskajiem klientiem, bet mājsaimniecību klientiem līdz 2019. gadam nodrošinot iespēju dabasgāzi pirkt no publiskā tirgotāja par regulētu cenu. Tāpēc atvērtā tirgus sākumstadijā «Latvenergo» galveno uzmanību pievērsīs juridiskajiem klientiem, bet vienlaikus «Latvenergo» plāno analizēt tirdzniecības potenciālu mājsaimniecību segmentā, lai attiecīgi izstrādātu dabasgāzes tirdzniecības produktus arī mājsaimniecības lietotājiem,» klāsta Bunkovskis.

Atbilstoši tirgus darbību regulējošiem aktiem dabasgāzes lietotājiem līdz 2017.gada 15.jūnijam ir jānoslēdz tirdzniecības līgums ar dabasgāzes tirgotāju, lai no 1.jūlija saņemtu dabasgāzes piegādi par iepriekš pielīgto cenu. Līdz 2017.gada 1.jūlijam lietotājiem, kas līdz tam nebūs noslēguši tirdzniecības līgumu ar kādu no dabasgāzes tirgotājiem, dabasgāzes piegādi nodrošinās tā vēsturiskais tirgotājs, dabasgāzei piemērojot cenu, kāda bija spēkā dabasgāzes piegādei šim lietotājam 2017.gada 1.aprīlī. Ja lietotājam nebūs spēkā esoša tirdzniecības līguma 2017.gada 1.jūlijā, dabasgāzes piegāde tam notiks pēdējā garantētā pakalpojuma ietvaros. Šis pakalpojums ir ierobežots ar maksimālo piegāžu apmēru, un cenu veido iepriekš noteikta cena, kam piemēros 20% paaugstinājumu.

«Esošo dabasgāzes tirdzniecības ierobežojumu jeb AS «Latvijas gāze» ekskluzīvo tirdzniecības tiesību pārtraukšana tiešām nodrošinās, ka ikvienam dabasgāzes lietotājam turpmāk būs tiesības izvēlēties savu dabasgāzes tirgotāju. Līdz ar tirgus darbību ierobežojošo apstākļu novēršanu lietotājs būs tiesīgs ne tikai izvēlēties savu tirgotāju, bet, ja viņš saskatītu lielākus ieguvumus, izmantot dabasgāzes piegādes sistēmas un atvērtā tirgus iespējas, lai dabasgāzi iegādātos no vairākiem tirgotājiem vairumtirgū, tajā skaitā no tiem, kas ieved gāzi no citām gāzes apgādes sistēmām,» skaidro «Latvenergo» regulācijas lietu projektu vadītājs.

Pēc viņa teiktā, paredzams, ka arī turpmāk dabasgāzes cena būs svārstīga, bet ir sagaidāms, ka mainīsies principi un faktori, kas noteiks tās mainību. «Līdz šim tās dabasgāzes cenai, ko Latvijā importēja no Krievijas, piemēroja pasaules naftas cenas indeksu, proti, dabasgāzes cena bija sasaistīta ar naftas cenu. Patlaban, ņemot vērā Eiropas Komisijas aktivitātes saistībā ar «Gazprom» iespējamiem Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem, kā viens no priekšnoteikumiem ir radīt dabasgāzes piegādes cenas atklātu noteikšanas risinājumu. Tas nozīmē, ka «Gazprom» dabasgāzes cenas piegādēm uz Baltijas valstīm būs jāsaista ar kādu no Eiropas lielāko dabasgāzes tirdzniecības platformu, piemēram, Lielbritānijas «National Balancing Point» (NBP), Nīderlandes «Title Transfer Facility» (TTF) vai Vācijas «GasPool», cenām. Šis risinājums ļaus novērtēt piedāvātās dabasgāzes cenas adekvātumu, salīdzinot to ar produktu cenām Rietumeiropā,» pauž Bunkovskis.

Vienlaikus viņš atzīmē - ja dabasgāzes tirgu regulējošos normatīvos aktus skata pēc piemērošanas segmenta, tad jāatzīst, ka tas normatīvais regulējums, kas attiecas uz mazumtirdzniecības segmentu un dabasgāzes patēriņa pusi, «Latvenergo» gan kā dabasgāzes lietotājam, gan tirgotājam ir pieņemams. Mazumtirdzniecības regulējums ir veidots, ievērojot labāko nozares praksi, un centrālā loma, kas tajā nostiprināta, ir tirgotāja centriskais modelis: tāpat kā elektroenerģijas tirdzniecībā, tas nozīmē, ka lietotājam ir viena kontaktpersona, tiek nodrošināts vienots rēķins par enerģijas tirdzniecību un piegādes pakalpojumiem un tirdzniecības līgums iekļauj arī sistēmas pakalpojumu daļu. «Latvenergo» kā tirgotājs novērtē tirgotāja centriskā modeļa priekšrocības, jo tas rada apstākļus, ka tirgotāji konkurē ne tikai ar tirdzniecības pakalpojuma cenu, bet arī ar pakalpojuma pievienoto vērtību - klientu apkalpošanu.

«Kas attiecas uz dabasgāzes sistēmas lietošanas nosacījumiem un regulējumu saistībā ar «Latvenergo» kā tirgotāju un vairumtirgus dalībnieku, ir sagaidāms, ka šajā kontekstā regulējums un tā piemērošana būs sarežģītāka nekā mazumtirdzniecības regulējuma piemērošana. «Latvenergo» sagaida, ka dabasgāzes sistēmas lietošanas normatīvais regulējums un tā piemērošana radīs vienlīdzīgus apstākļus ikvienam dabasgāzes tirgus dalībniekam neatkarīgi, vai tas ir vēsturiskais tirgotājs vai jauns tirgus dalībnieks,» norāda energokompānijas regulācijas lietu projektu vadītājs.

«Latvenergo» koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu nomu.

