Putina sabiedrotā uzticamības persona Latvijā dibina firmas un apgroza miljonus

Aizliegumi un ierobežojumi nepasargā no ietekmīgu un bagātu ārzemnieku atklātas vai slēptas darbošanās Latvijā. Pat, ja viņi iekļauti pēc Krimas aneksijas Eiropas savienības un ASV veidotajā sankciju sarakstā. Tajā nokļuva biznesmeņi, kuri cieši saistīti ar Krievijas valdošo varu. Starp viņiem arī miljardieri brāļi Arkādijs un Boriss Rotenbergi. Tomēr kāds Krievijas opozicionāru veikts pētījums atklāj, ka Rotenbergi atraduši veidu kā slēpti joprojām turpināt strādāt Eiropā izmantojot vairākas Latvijā dibinātas firmas un kādu uzticamu sabiedroto no Maskavas.

Putins un Rotenbergs iepazinās skolas gados, kad viņi kopā mācījās džudo. Putins kļuva par prezidentu, bet Rotenbergs par biznesmeni, kura bagātība pēc FORBES aplēsēm ir 1 miljards ASV dolāru un viņš saņēmis vislielākos valsts pasūtījums.

Rotenberga firma STROY-GAZ-MONTAZH ne tikai būvē tiltu uz Krimu, bet jau 10 gadus ražo cauruļvadus, kurus pērk gāzes koncerns GAZPROM, lai būvētu tādus mega projektus kā NORD STREAM vai gāzesvadu Sahalīna – Habarovska – Vladivostoka. Tomēr Arkādija Rotenberga biznesu rietumu virzienā apturēja ASV un Eiropas sankcijas.

Arkādija brālim Borisam Rotenbergam un viņa dēlam Romānam no sankcijām izvairīties ļāva savulaik iegūtā Somijas pilsonība. Un viņiem abiem ir arī īpašumi Latvijā – savulaik tēvam Borisam piederēja firma, kuras īpašumā atradās smalka villa Garkalnē. Šobrīd firma un māja nonākusi dēla Romāna īpašumā.

Rotenbergi kontrolē arī galvenos notikumus Krievijas hokejā. Arkādijs Rotenbergs ir Krievijas hokeja federācijas valdes priekšsēdētājs. Bet Romāns Rotenbergs vada KHL komandu Sanktpeterburgas SKA un ir Hokeja federācijas viceprezidents.

Brāļiem Rotenbergiem līdz sankciju ieviešanai Latvijā bija viņiem Krievijā piederošās SMP bankas filiāle. No sankcijām banka izvairījās, jo 2014.gadā to pārsauca par «Meridian Trade Bank» un bankas akcijas nopirka tās menedžments.

Lietuvā dzīvojošais Krievijas opozicionārs no kustības «Solidaritāte» Mihails Maglovs ir veicis pētījumu kā Rotenbergu bizness mēģina apiet rietumu sankcijas. Pētījumā atklāts, ka pateicoties uzticamiem SMP bankas darbiniekiem, Rotenbergi slēpti turpina biznesu Latvijā.

Rotenbergu uzticamības persona ir Deniss Pospelovs. Viņš savulaik SMP bankā bijis priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Pospelovs uz sava vārda reģistrēja firmas Kiprā (Owental Development Ltd, Owental Investments Ltd un Owental Stock Investment Ltd), kas savukārt dibināja firmas Maskavā, Sanktpeterburgā un Tjumeņā. Tās būvēja un attīstīja nekustamos īpašumu projektus.

Pirms trim gadiem tieši brīdī, kad rietumi pret Krieviju ieviesa sankcijas, Pospelovs pēkšņi uzrakstīja atlūgumu un augsto amatu bankā atstāja.

Bet jau pēc dažiem mēnešiem Rotenberga agrākā bankas vadītāja vārds parādījās Latvijas Uzņēmumu reģistrā. Pospelovs 2014.gada decembrī reģistrēja firmu «DOP Investment". Tajā viņš ir vienīgais īpašnieks un valdes loceklis.

Divu gadu laikā Pospelovs Latvijā ir izvērsis sazarotu un sarežģītu uzņēmumu struktūru. Tajās figurē arī cilvēki, kas savulaik bijuši vai arī joprojām ir saistīti ar ABLV banku un tās meitas uzņēmumiem.

Viens no šādiem biznesiem ir reģistrēts Lāčplēša ielā. No 2015.gada decembra Pospelova firmai pieder 25% uzņēmumā «Money express credit».

Pospelovs ir firmas padomes priekšsēdētājs. Viens no padomes locekļiem ir Leonīds Kiļs – bankas ABLV meitas kompānijas ABLV Asset Management valdes priekšsēdētājs. Pēc pēdējiem datiem «Money express credit» apgrozījums bijis 1,9 miljoni eiro un tā nodarbojas ar finanšu pakalpojumiem, kredītiem un juvelierizstrādājumiem. Firmas adresē Pospelovu sastapt neizdodas.

Tomēr krietni apjomīgāks Rotenbergu uzticamības personas Pospelova bizness atrodas šeit Skanstes ielas biroju mājā zem viena jumta ar Valsts kontroli.

Te ēkas divos stāvos izvietots uzņēmums IMG. Un tieši šajos birojos reģistrētas 3 firmas, kuras Pospelovs dibinājis kopā ar ABLV Asset Management valdes priekšsēdētājam Leonīdam Kiļam piederošo firmu «LK Investment» un savulaik ar ABLV Asset Management saistītā Vadima Burceva uzņēmumu «VIB Investment».

Firmas AFI Investīcijas un PV Investīcijas – katra reģistrējusi 1 miljonu eiro lielu pamatkapitālu, bet «Bonds Invest» 9,2 miljonus eiro (9 251 435 eiro).

Kā liecina Lietuvā dzīvojošā Krievijas opozicionāra Mihaila Maglova pētījums, šīs firmas izdevušas obligācijas vairāk nekā 48 miljonu ASV dolāru vērtībā un tās tirgo arī ASV un Lielbritānijā.

Arī Krievijā ir reģistrēts uzņēmums ar tādu pašu nosaukumu kā Rīgā IMG jeb Integral Management Group. Maskavā šī firma tiek uzdota par vienu no lielākajām holdingkompānijām no austrumeiropas, kam galvenais sēdeklis atrodas Rīgā. Starp holdinga partneriem minēta arī ABLV banka.

Starp šīs it kā no rietumiem nākušās firmas realizētajiem projektiem uzrādītas tās pašas viesnīcas, biznesa centri un izklaides parki Maskavā, Sanktpēterburgā un Tjumeņā, kurus savulaik brāļu Rotenbergu uzticamības persona DENISS Pospelovs bija reģistrējis uz vairākām Kiprā dibinātām firmām. Šobrīd šie īpašumi tiek uzrādīti kā Latvijā reģistrētu firmu investīciju objekti. Viens no tiem arī jauns vairāku daudzstāvu māju guļamrajons netālu no Maskavas.

ABLV Banka rakstiskā atbildē raidījumam apgalvoja, ka tā stingri ievērojot sankciju režīma normas un neapkalpo personas, uz kurām ir attiecināmas sankcijas. Savukārt, par vairāku ABLV Bank meitas uzņēmumu valdes priekšsēdētāja Leonīda Kiļa dalību dažādos ar banku nesaistītos biznesa projektos banka no komentāriem atturējās.

Savukārt viens no Denisa Pospelova partneriem Latvijā Vadims Burcevs raidījumam pavēstīja, ka viņa rīcībā neesot informācijas, kas apstiprinātu SMP bankas agrākā darbinieka naudas saistību ar brāļiem Rotenbergiem. Tās esot Denisa Pospelova privātās investīcijas. Un viņš firmas Latvijā dibinājis tikai tāpēc, ka novērtējis te labo biznesa vidi.

