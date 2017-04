Ekonomikas ministrs pērn algā saņēmis € 58 tūkstošus

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens pērn algā no Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas saņēmis nedaudz vairāk kā 58 tūkstošus eiro, liecina valsts amatpersonas deklarācija par pērno gadu.

Ašeradens pagājušajā gadā saņēmis 1320 eiro kā procentus no AS «Capitalia», 1200 eiro procentos izmaksājusi AS «Elko Grupa», 420 eiro ministram procentos izmaksājusi AS «Latvenergo».

Ekonomikas ministram pieder zeme un būves Rojas novadā, kā arī zeme un dzīvoklis Rīgā, bet kopīpašumā - zeme Liezēres pagastā.

Ašeradenam pieder 1988.gadā ražota vieglā automašīna «UAZ 31512», bet viņa valdījumā ir 2012.gadā ražota vieglā automašīna «Citroen DS5». Ašeradens bezskaidrā naudā uzkrājis 18,3 tūkstošus eiro.

Ministra īpašumā ir obligācijas 11 000 eiro apmērā, valsts parādzīmes 210 526 eiro apmērā, naudas tirgus instrumenti 348 378 eiro apmērā, bet ieguldījumu fondos - 106,47 eiro.

