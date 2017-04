OECD eksperti par € 50 000 izvērtēs Latvijas pensiju sistēmu

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti veiks Latvijas pensiju sistēmas izvērtējumu, un tā rezultāti tiks prezentēti nākamgad pirmajā ceturksnī.

Latvija par pētījumu samaksās 50 000 eiro, tāpat tam būšot Eiropas Komisijas un OECD līdzfinansējums.

Šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti tikās ar OECD pārstāvjiem un diskutēja par šo jautājumu. OECD pārstāvji sēdē norādīja, ka strādās pie šī izvērtējuma un vēlētos arī mācīties no Latvijas.

Reklāma

Savukārt deputāti dalījās savās pārdomās par aktuālajām problēmām šajā jomā. Latvijas Pensionāru federācijas vadītājs, deputāts Andris Siliņš (ZZS) sacīja, ka galvenā problēma ir saistīta ar to, ka pensijas ļoti ievērojami atšķiras pēc apmēra. Tāpat viņš vērsa ekspertu uzmanību, ka no valsts aizbraukuši teju 300 000 cilvēku darbspējīgā vecumā, kuri tātad «aizgājuši no mūsu pensiju sistēmas».

Savukārt parlamentārietis Einārs Cilinskis (VL-TB/LNNK) rekomendēja pētījumā aplūkot situāciju ar autoratlīdzību saņēmējiem - kultūras darbiniekiem, žurnālistiem.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece pauda, ka vēlētos uzzināt OECD ekspertu viedokli par sistēmas vājajiem punktiem, kā arī rekomendācijas situācijas uzlabošanai.

OECD arī iepriekš veica līdzīgus pētījumus citās valstīs.

Latvija pērn kļuva par OECD dalībvalsti.

Saistītie raksti