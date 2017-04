KP atklājusi profesionālo video, skaņu, gaismas iekārtu un skatuves aprīkojuma izplatītāju karteli

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu sodīt deviņus uzņēmumus, kas karteļa aizsegā bija saskaņojuši savas darbības valsts un pašvaldību, kā arī tām piederošu kultūras iestāžu iepirkumos par profesionālo video, gaismas, skaņu iekārtu un skatuves aprīkojuma iegādi, trešdien žurnālistiem pavēstīja KP vadītāja Skaidrīte Ābrama. Tie bijuši vadošie nozares uzņēmumi.

KP šiem uzņēmumiem kopumā piemēroja naudas sodu 373 083 eiro apmērā.

KP lietas izmeklēšanu sāka 2015.gada maijā, kad viens no kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem iecietības programmas ietvaros pēc savas iniciatīvas ziņoja KP par iespējamo pārkāpumu. Uzņēmums atklāja KP informāciju par karteli, kura ietvaros notiek informācijas apmaiņa par dalību publiskajos iepirkumos. Lietas izpētes laikā KP konstatēja, ka pārkāpums īstenots laikā no 2009.gada līdz 2014.gadam.

Bez uzņēmuma, kurš ziņoja KP, kartelī piedalījušies vēl deviņi komersanti - SIA «SGS Sistēmas», SIA «Diogens Audio», SIA «Kompānija NA», SIA «Pro 1 Stage», SIA «AJV grupa», SIA «Audio AE», SIA «3S», SIA «SGM» un SIA «Solavit».

Uzņēmumi pārkāpumu īstenojuši galvenokārt divos veidos - aicinot konkurentus neiesniegt savus piedāvājumus un aicinot saskaņot savus piedāvājumus, lai nodrošinātu iepirkumā nepieciešamo pretendentu skaitu un konkrētā uzņēmuma uzvaru. Tādējādi starp uzņēmumiem nepastāvēja konkurence un iepirkumu rīkotāji tika maldināti, saņemot piedāvājumus, kas nav gatavoti patiesas konkurences apstākļos, skaidroja Ābrama.

Jautāts, kādi ir iepirkumi, kuros šis kartelis piedalījies, KP izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička sacīja, ka tie ir visdažādākie. «Tie ir sākot no aprīkojuma iegādes iepirkumiem Latvijas Nacionālajai operai un baletam, Nacionālajam teātrim, beidzot ar iepirkumiem lauku kultūras namiem. Var teikt, ka jebkura pašvaldība, kas laikā no 2009.gada līdz 2014.gadam iepirkusi aprīkojumu savām kultūras iestādēm, ir cietusi no šī karteļa,» skaidroja Spička.

Kopumā KP uzņēmumiem par konkurences kropļošanu piemēroja šādus naudas sodus - «SGS Sistēmas» 46 342 eiro, «Diogens Audio» 13 709 eiro, «Kompānija NA» 185 931 eiro, «Pro 1 Stage» 40 283 eiro, «AJV grupa» 9995 eiro, «Audio AE» 36 716 eiro, «3S» 12 749 eiro, «SGM» 8039 eiro un «Solavit» 19 319 eiro. Tāpat šiem uzņēmumiem piemērots aizliegums vienu gadu piedalīties publiskajos iepirkumos.

Uzņēmums, kurš izmantoja iecietības programmas iespējas un pirmais ziņoja KP par aizliegto vienošanos, saņēma pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda un gadu ilgā lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos.

Savukārt, ņemot vērā to, ka «Diogens audio» lietas izmeklēšanas laikā sadarbojās ar KP un pēc savas iniciatīvas sniedza informāciju, KP nolēma šim uzņēmumam samazināt piemēroto naudas sodu. Savukārt ar uzņēmumiem «Solavit» un «SGM» KP noslēdza izlīgumu, kas paredz apņemšanos nepārsūdzēt KP lēmumu tiesā daļā par konstatēto pārkāpumu un saņemt tiem piemērotā naudas soda samazinājumu.

Ābrama skaidroja, ka uzņēmumiem piemērotais naudas sods veido 2% līdz 4,5% no to pēdējā gada apgrozījuma. Ābrama arī norādīja, ka deviņi sodītie uzņēmumi ir lielākie šajā tirgū.

Jautāta, vai tagad tuvākā gada laikā profesionālā video, skaņu, gaismas iekārtu un skatuves aprīkojuma tirgū vispār pastāvēs konkurence, ņemot vērā liegumu deviņiem lielākajiem uzņēmumiem piedalīties iepirkumos, Ābrama sacīja, ka konkurence pastāvēs, jo ir vairāki mazāki piegādātāji, turklāt iepirkumos varēs piedalīties arī uzņēmums, kurš ziņoja par aizliegto vienošanos.

