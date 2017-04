IT uzņēmuma «Accenture» Latvijas filiāles apgrozījums auga līdz € 45 miljoniem

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma «Accenture» Latvijas filiāles apgrozījums aizvadītajā finanšu gadā, kas ilga no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam, bija 45,17 miljoni eiro, kas ir par 40,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa bija 2,18 miljoni eiro, kas ir par 7,9% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, informēja uzņēmumā.

Uzņēmuma apgrozījums finanšu gadā, kas ilga no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam, bija 32,17 miljoni eiro, bet peļņa - 2,02 miljoni eiro.

Uzņēmuma vadītājs Maksims Jegorovs aģentūrai LETA sacīja, ka pērnā gada novembrī uzņēmuma darbinieku skaits Latvijā sasniedza 1000, bet līdz augustam plānots to skaitu palielināt vēl par 22%. Uzņēmumam ir pieci biroji Rīgā un viens Ventspilī. «Jau labu laiku paralēli birojiem Rīgā un Ventspilī mums bija iecere paplašināt darbinieku skaitu ārpus Rīgas, tāpēc pašlaik uzņēmums ir uzsācis projektu darbinieku piesaistei ārpus Rīgas. Projekta mērķis ir panākt to, ka darbinieks var strādāt uzņēmumā no jebkuras vietas. Uzņēmums sadarbību ir uzsācis ar vairākām pašvaldībām,» sacīja Jegorovs.

Viņš arī atklāja, ka pašlaik aptuveni puse uzņēmuma klientu ir Ziemeļvalstīs, tāpat uzņēmums strādā ar klientiem Lielbritānijā, ASV, Vācijā un citās valstīs.

«Accenture» ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 394 000 cilvēki, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs. «Accenture» Latvijas filiāle ir dibināta 2002.gadā.