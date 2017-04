Vējoņa uzkrājumi pērn pieauguši par € 36 000

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa bezskaidrās naudas uzkrājumi pērn pieauguši par aptuveni 36 000 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2016.gadu.

Prezidenta uzkrājumi 2016.gadā bija 162 951 eiro un 1040 ASV dolāri (970 eiro). Salīdzinājumam - 2015.gadā Vējoņa uzkrājumi bija 126 732 eiro un 1040 ASV dolāri (970 eiro).

Algā no Valsts prezidenta kancelejas Vējonis pērn saņēmis 57 381 eiro. Salīdzinājumam - 2015.gadā, kad Vējoni ievēlēja par valsts pirmo personu, viņa kā prezidenta alga bija 24 791 eiro. 2015.gadā vēl prezidents saņēma arī algu no Valsts kancelejas 17 648 eiro apmērā un 21 953 eiro ienākumus no «SEB bankas» par ieguldījumu Eiro rezerves fonda apliecībās.

Savā 2016.gada deklarācijā Valsts prezidents nav norādījis aizdevumus vai aizņēmumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas.