Rīgas brīvostai biežāk vajadzēs atskaitīties par Krievu salas projekta progresu

Rīgas brīvostas pārvaldei biežāk vajadzēs atskaitīties par Krievu salas projekta progresu.

Satiksmes ministrija (SM) skaidro, ka atbilstoši Eiropas Komisijas 2015.gada 30.aprīļa lēmumam Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotajam Kohēzijas fonda projektam «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra» ir noteikts nefunkcionējošā projekta statuss, tā īstenošanas termiņu pagarinot līdz 2018.gada 31.decembrim.

Lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu un mērķu sasniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta lēmumam paredzēts pienākums finansējuma saņēmējam līdz projekta pabeigšanai un tā mērķa sasniegšanai reizi ceturksnī - līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim - iesniegt izskatīšanai atbildīgajā iestādē informāciju par projekta ieviešanas progresu, kā arī mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai.

Ņemot vērā salīdzinoši nelielo laika periodu, kas atlicis līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, nolemts paredzēt finansējuma saņēmējam pienākumu katra mēneša pirmajā nedēļā iesniegt izskatīšanai SM un Finanšu ministrijā informāciju par projekta ieviešanas progresu, rīcības plāna izpildi, kā arī projekta mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai.

Valdība šodien apstiprināja attiecīgus Ministru kabineta noteikumu grozījumus.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Valsts kontrole pērn pabeidza revīziju par Rīgas brīvostas pārvaldes īstenoto projektu «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra», kurā secināts, ka netiks sasniegts sākotnēji izvirzītais un projekta pieteikumā uz Eiropas Savienības finansējuma apgūšanu noteiktais mērķis. Savukārt šāda situācija rada ES līdzfinansējuma korekcijas risku līdz pat 100% apmērā no piešķirtajiem 77,2 miljoniem eiro.

Savukārt Rīgas brīvostas pārvaldes Attīstības departamenta direktors Ivo Dubkevičs šogad martā paziņoja, ka ostas valde šogad ir pieņēmusi vairākus būtiskus lēmumus attiecībā uz Krievu salas projekta tālāku virzību, tādējādi tuvinot projektu izvirzīto mērķu sasniegšanai un novēršot finanšu korekciju riskus no Eiropas Komisijas (EK) puses.

EK Krievu salas projektu izvērtēs 2019.gada marta beigās, tad arī būs zināms, vai projekts sasniedzis mērķus un Eiropas Savienības līdzfinansējums tiek piešķirts pilnā apmērā.

Krievu salas projekta «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra» mērķis ir atbrīvot Rīgas vēsturisko centru no piesārņojošām ostas kravu pārkraušanas operācijām, pārceļot ostas termināļus uz to darbībai piemērotāku vietu - Krievu salu.

Projekts īstenots laikā no 2010.gada līdz 2015.gada nogalei, kad projekta infrastruktūra nodota ekspluatācijā. Stividoriem «Riga Coal Terminal» un «Strek» ogļu pārkraušanas operācijas no Eksportostas uz Krievu salu jāpārceļ līdz 2018.gada beigām.

