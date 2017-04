Kuru 32 valstu ekonomikas 2050. gadā būs spēcīgākās?

Paredzams, ka līdz 2050. gadam pasaule mainīsies līdz nepazīšanai, un planētas ekonomiskā un finanšu aina nebūs izņēmums, raksta Lielbritānijas medijs «The Independent».

Nodokļu un biznesa konsultāciju uzņēmums «PwC» veicis pētījumu, kurā noskaidrojis, kuru valstu ekonomikas tuvāko 33 gadu laikā kļūs par lielākajām un ietekmīgākajām.

Pētījumā «Ilgtermiņa skatījums: kā līdz 2050. gadam mainīsies globālā ekonomiskā kārtība?» («The long view: how will the global economic order change by 2050?») ierindotas 32 valstis pēc to plānotā bruto iekšzemes kopprodukta saskaņā ar pirktspējas paritāti.

Pirktspējas paritāti izmanto makroekonomisti, lai noteiktu ekonomikas produktivitāti un dzīves standartus noteiktās valstīs konkrētā periodā.

Ar izņēmumu ASV gadījumā daudzas no pasaules šā brīža lielajām ekonomikām, kā Japāna un Vācija, globālajā rangā noslīdēs uz leju, un tās aizstās tādas valstis kā Indija un Indonēzija, kas šobrīd ir jaunattīstības tirgi.

32. Nīderlande — $ 1.496 triljoni

31. Kolumbija — $ 2.074 triljoni

30. Polija — $ 2.103 triljoni

29. Argentīna — $ 2.365 triljoni

28. Austrālija — $ 2.564 triljoni

27. Dienvidāfrika — $ 2.570 triljoni

26. Spānija — $ 2.732 triljoni

25. Taizeme — $ 2.782 triljoni

24. Malaizija — $ 2.815 triljoni

23. Bangladeša — $ 3.064 triljoni

22. Kanāda — $ 3.1 triljoni

21. Itālija — $ 3.115 triljoni

20. Vjetnama — $ 3.176 triljoni

19. Filipīnas — $ 3.334 triljoni

18. Dienvidkoreja — $ 3.539 triljoni

17. Irāna — $ 3.900 triljoni

16. Pakistāna — $ 4.236 triljoni

15. Ēģipte — $ 4.333 triljoni

14. Nigērija — $ 4.348 triljoni

13. Saūda Arābija — $ 4.694 triljoni

12. Francija — $ 4.705 triljoni

11. Turcija — $ 5.184 triljoni

10. Apvienotā Karaliste — $ 5.369 triljoni

9. Vācija — $ 6.138 triljoni

8. Japāna — $ 6.779 triljoni

7. Meksika — $ 6.863 triljoni

6. Krievija — $ 7.131 triljoni

5. Brazīlija — $ 7.540 triljoni

4. Indonēzija — $ 10.502 triljoni

3. ASV — $ 34.102 triljoni

2. Indija — $ 44.128 triljoni

1. Ķīna — $ 58.499 triljoni