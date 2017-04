Rīgas pašvaldība par trešdaļu miljona pasūta pētījumu, kā uzlabot apgaismojumu

Rīgas pašvaldības aģentūra «Rīgas gaisma» pilsētas apgaismojumu vēlas kā citur Eiropas savienībā. Lai saprastu, kas jādara, tā attīstības vīzijas rakstīšanu uzticējusi auditoram. Konkursā par stratēģijas izstrādi pieteicies tikai viens pretendents un par turpat trešdaļu miljonu to apņēmusies uzrakstīt kompānija «Deloitte». Auditors solījis izpētīt, cik novecojušas gaismas deg Rīgas ielās, pret ko tās vajadzētu mainīt un kur tam ņemt naudu. Ir pagājis gads, kopš darbu sākšanas, un samaksāta lielākā daļa naudas. Taču ar paveikto mēs iepazīties nevaram, bet domes deputāti neko par šādu plānu nezina.

«Rīgas gaisma» ir pašvaldības aģentūra. Tā gādā, lai pilsētas ielas, parki un laukumi būtu apgaismoti un darbotos Rīgā uzstādītie luksofori un pulksteņi. Aģentūra ir Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova pakļautībā. Bet deputātu kontroli pār tās darbu īsteno satiksmes un transporta lietu komiteja. Šogad plānotais aģentūras budžets pārsniedz astoņus miljonus - 8 295 243 eiro. Lielu budžeta daļu veido pašvaldības dotācijas.

Aģentūra ilgstoši bija bez vadītāja, līdz direktora amatā konkursa kārtībā pērn izraudzījās Jāni Drulli. Viņš uzņēmumā strādā jau deviņus gadus un ilgstoši bijis direktora pienākumu izpildītājs «Rīgas gaismā».

Aģentūras viena no funkcijām ir plānot, kā novecojušos gaismas devējus nomainīt pret modernām, jaunām lampām. Vēl pirms Drulli iecēla par vadītāju, viņš šo plānu pasūtīja konsultantiem no malas. 2015.gada rudenī «Rīgas gaisma» izsludināja metu konkursu pilsētas apgaismošanas stratēģijas izstrādei. Iepirkuma komisiju vadīja Drulle. Pieteicās tikai viens pretendents auditorfirma «Deloitte Latvia». Tā apņēmās plānu izstrādāt par 285 tūkstošiem eiro.

«Rīgas gaismas» mērķis esot uzlabot pilsētas ielu un ceļu apgaismojuma infrastruktūru. Un tas nebūtu skatāms atrauti no kopējās pilsētas attīstības. Tomēr dīvainā kārtā attīstības komitejas deputāti sacīja, ka par to nav lēmuši un neko par to nezina.

MAKSIMS TOLSTOJS

RD Pilsētas attīstības komitejas vadītājs (Saskaņa)

Vai jūsu komiteja lēma par apgaismojuma stratēģijas izstrādi un kāpēc?

Nevaru jums šobrīd atbildēt. Elektroniski iesūtiet visus jautājumus..

ANDRIS AMERIKS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (GKR)

Es neesmu lietas kursā ne par šāda veida uzdevuma došanu, vēl mazāk - es neesmu informēts šobrīd, kas un kādā veidā šo izpēti veic. Es palūgšu «Rīgas gaismai», mani par to painformēt.

Saskaņā ar publiski pieejamo Deloitte un «Rīgas gaismas» līgumu – darbi pie plāna sākti pagājušā gada pavasarī. Un tos pilnībā jāpabeidz šajā rudenī. Pirmie divi posmi jau noslēgušies, par ko samaksāta lielākā daļa līguma summas - 167 tūkstoši eiro.

Nekā personīga vērsās gan pie pašvaldības aģentūras, gan auditorfirmas, lai mums ļauj iepazīties ar šo stratēģiju vai vismaz atskaiti par padarīto, taču saņēmām atteikumu.

Deloitte birojā

Labdien! Mani sauc Ilze Jaunalksne. Mēs esam saņēmuši šādu vēstuli no Rodina kunga. Gribu viņu satikt, lai saprastu, kāpēc mums tika atteikts iepazīties ar plānu, kuru Deloitte veica pašvaldības interesēs.

Vai viņš ir uz vietas?

Jā! Viņam jābūt uz vietas. Es pārbaudīšu.

«Deloitte» nepiekrita intervijai, bet sniedza rakstiskas atbildes. Iemesls,kāpēc mēs nevaram iepazīties ar plānu, esot līgumā noteiktā konfidencialitāte. Un auditorfirmas pakalpojumu rezultāts esot intelektuālais īpašums.

Līgumā ietvertā slepenība jāievēro auditoram, taču, ne darbu pasūtītājam - pašvaldības aģentūrai. Taču «Rīgas gaisma» mums ar trešdaļu miljona vērto stratēģiju neļāva iepazīties.

JĀNIS DRULLE

Pašvaldības aģentūras «Rīgas gaisma» direktors

Kad mēs vērsāmies pie jums, jūs atteicāt mums iepazīties ar šo plānu, argumentējot to ar intelektuālo īpašumu un komercnoslēpumu. Kāpēc?

Nu jūsu atbildē arī bija sniegts pamatojums, kāpēc šajā stadijā mēs to nevaram darīt.

Tur ir samaksāta rīdzinieku nauda, kāpēc būtu kas slēpjams?

Es vēlreiz atkārtoju – lūdzu, iesniedziet savu jautājumu, man jāiepazīstas detalizēti ar līgumiem, ar iepirkumu procedūru, un tad es jums varēšu sniegt izsmeļošu atbildi. Cik daudz samaksāts, par ko ir samaksāts, un atbildēt arī uz citiem jūsu jautājumiem.

Deloitte apņēmās veikt apgaismojuma analīzi un aplēst, cik varētu maksāt tā modernizācija un kur tam ņemt naudu. Apsvērta iespēja to darīt par Eiropas fondu līdzekļiem. Bet Nekā personīga noskaidroja, ka gada laikā Deloitte Finanšu ministrijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nekādas sarunas vai konsultācijas nav veicis. Rīgas domei aģentūra nesen iesniegusi vienīgi 13 lappušu plāno stratēģiju turpmākajiem trim gadiem ar rutīnas darbu uzskaitījumu

NILS UŠAKOVS

Rīgas domes priekšsēdētājs

Kopš kura laika par pilsētas apgaismošanas plāniem atbild auditori?

Jūs varētu lūdzu…

Mēs par Deloitte runājam.

Jaunalksnes kundze sarunāsim laiku.

Kā ar 285 tūkstošu samaksu auditoriem? Tā nav liela summa par plānu?

Es domāju, ka atbildēt skrienot pa kāpnēm, tas nav labs stils.

Sarunājiet laiku, tad mēs atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem.

Bet, vai ir grūti atbildēt uz jautājumiem, kopš kura laika par pilsētas apgaismojuma plānu atbild auditori? Vienkāršs jautājums.

Jaunalksnes kundze, sniegt atbildes, skrienot pa kāpnēm, ir necieņa pret jūsu skatītāju.

Bet vēl necienīgāk ir neatbildēt uz uz jautājumu.

Jums ir nepieciešama informācija. Rīgas dome vienmēr to sniedz. Skriet pa kāpnēm nav profesionāli.

Sakiet, Jānis Drulle, ar ko ir izpelnījies Rīgas gaismas aģentūras vadītāja amatu?

No pašvaldības puses pilnvarniece «Rīgas gaismā» savulaik bijusi Elīna Epalte Drulle. Viņa ir Jāņa Drulles dzīvesbiedre un tagad strādā citā Rīgas pašvaldības uzņēmumā «Rīgas satiksme». Viņa vadīja pārbaudes komisiju, pēc tam, kad Nekā personīga atklāja, ka Rīgas satiksme iepirkusi nevis dārgus nano mazgāšanas līdzekļus, bet tā vietā piegādāts ūdens. Epaltes Drulles komisija krāpšanu nekonstatēja, ekonomikas policija gan. Par 400 tūkstošu izkrāpšanu policija patlaban aizdomās tur 3 personas.

Tāpat Epalte Drulle publiski centās aizstāvēt «Rīgas satiksmi» par Konkurences padomes uzlikto 2 miljonu sodu saistībā ar aizliegtu vienošanos vienādojot braukšanas tarifus ar privāto mikroautobusu pārvadātāju.

Elīna Epalte Drulle nav amatpersona. Un viņai savi ienākumi un darījumi nav jāuzrāda. Visdrīzāk par viņas ienākumiem ģimene iegādājusies māju Salasgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā pie pašas jūras. Jo Rīgas gaismas direktora Jāņa Drulles amatpersonu deklarācijā šis īpašums nav uzrādīts.

Zemesgrāmatas reģistrā kā mājas īpašniece ir Elīnas Epaltes māte. 73 gadus vecajai pensionārei pieder daļas kādā Krāslavas firmā, kas strādā ar zaudējumiem. Zemesgrāmatā ierakstīts, ka Aija Epalte māju pie jūras pirms 4 gadiem nopirkusi par 102 000 tūkstošiem eiro.

Pārdevējs atminas, ka māju skatīties braucis arī Jānis Drulle un tajā plānojusi dzīvot viņa ģimene. Pārdevējs par naudas izcelsmi nav interesējies, tam nav ņemts aizņēmums. Viņš ar grūtībām atceras, uz kura vārda īpašums noformēts.

Rīgas satiksmes Administratīvo resursu pārvaldības direktore Elīna Epalte Drulle rakstiskā atbildē Nekā personīga uzsvēra, ka tā kā viņa nav amatpersona, viņai nav jāuzrāda ne savs, ne savu ģimenes locekļu mantiskais stāvoklis un veiktie darījumi, un viņa privāto dzīvi nekomentēs.

«Rīgas gaisma» nav vienīgā, kam Rīgas pašvaldībā savus pakalpojumus sniedz Deloitte. Jau stāstījām, ka virkni pasūtījumu auditorfirma veikusi Rīgas brīvostas pārvaldē. Deloitte īstenoja arī funkciju auditu, pēc kura atkāpās ilggadējais pārvaldnieks Leonīds Loginovs. Bet viens Deloitte darbiniekiem Mārtiņš Ziemanis negaidīti tika iecelts par Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku.

