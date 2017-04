FM: Turpmākajos trijos gados palielināsies centrālās valdības budžeta deficīts

Turpmākajos trijos gados palielināsies centrālās valdības budžeta deficīts, «Latvijas Stabilitātes programmā 2017.-2020.gadam» norāda Finanšu ministrija (FM).

2018.gadā, 2019.gadā un 2020.gadā centrālās valdības budžeta deficīts palielināsies par attiecīgi 1,6 procentpunktiem, 1,8 procentpunktiem un 1,7 procentpunktiem. FM ieskatā, ieņēmumu lejupvērstas izmaiņas noteiks nodokļu ieņēmumu samazinājums sakarā ar nodokļu pamatnostādņu ieviešanu.

Būtiskākā negatīvā ietekme ir paredzama no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu krituma - attiecīgi par 0,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2018.gadā un par 0,2% no IKP nākamajos divos gados. Tāpat negatīvu ietekmi radīs solidaritātes nodokļa ieņēmumu kritums par 0,2% no IKP katru gadu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) ieņēmumu kritums - attiecīgi par 1,2% no IKP 2018.gadā, par 0,5% no IKP 2019.gadā un par 0,4% no IKP 2020.gadā.

Reklāma

Tajā pašā laikā pozitīva ietekme tiek prognozēta no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu palielinājuma - attiecīgi par 0,5% no IKP 2018.gadā un 2019.gadā, bet 2020.gadā - par 0,6% no IKP. Pozitīvu efektu radīs arī ieņēmumi no akcīzes nodokļa - attiecīgi par 0,2% no IKP 2018.gadā un 2019.gadā, bet 2020.gadā - par 0,3% no IKP.

Centrālās valdības izdevumu palielinājumu turpmākajos gados noteiks nodokļu pamatnostādņu ieviešanas rezultātā paredzētie izdevumi minimālās darba algas palielināšanas nodrošināšanai 0,1% apmērā no IKP katru gadu, kā arī plānotais izdevumu palielinājums autoceļu uzturēšanai - 0,1% no IKP katru gadu.

FM arī norāda, ka būtisku ietekmi uz izdevumu palielinājumu dos veselības reformu īstenošana, 2018.gadā un 2019.gadā palielinot izdevumus attiecīgi par 0,4% un 0,5% no IKP.

Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vietējās valdības budžetu no IIN likmju samazinājuma, tiek paredzēta kompensācija no centrālās valdības puses. Kompensācijas mehānisms paredz vietējai valdībai nodrošināt fiksētu nodokļu ieņēmumu proporciju pret valdības kopējiem nodokļu ieņēmumiem 19,5% apmērā.

Līdz ar to pieaugs centrālās valdības izdevumi, attiecīgi par 0,3% no IKP 2018.gadā un par 0,8% turpmākajos divos gados.

FM pieņem, ka turpmākajos trīs gados atlikusī fiskālā telpa tiks novirzīta tikai centrālās valdības izdevumu palielinājumam - attiecīgi 0,03% no IKP nākamgad, 0,39% no IKP 2019.gadā un 0,95% no IKP 2020.gadā.