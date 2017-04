Akcīzes likmi dīzeļdegvielai nākamajos gados domā celt pat par 10 centiem litrā, benzīnam - par 7 centiem

Lai budžetā kompensētu aptuveni 235 miljonu eiro ieņēmumu samazinājumu, kuru radīs Finanšu ministrijas piedāvātā nodokļu reforma, no nākamā gada akcīzes nodokli degvielai varētu palielināt vismaz par 4 centiem litrā, bet līdz 2020.gadam dīzeļdegvielas akcīzes nodoklis varētu palielināties pat par 10 centiem, vēsta LTV.

Nākamgada akcīzi par litru benzīna piedāvāts celt par 4,1 centu, bet 2020.gadā palielināt vēl par 3 centiem. Savukārt litram dīzeļdegvielas akcīzi nākamgad plānots celt par 4,5 centiem, bet no 2020.gada - vēl par 5,7 centiem. Autogāzei nodokļa likmes palielinājumi plānoti mazāki - par 1,7 centiem nākamgad un vēl 3,1 centu 2020.gadā.

Šādi Finanšu ministrija iecerējusi nākamgad papildus iekasēt vairāk nekā 40 miljonus eiro.

Iepriekš akcīzi degvielai palielināja 2016.gadā. Toreiz likmi svinu nesaturošajam benzīnam cēla no 411,21 eiro līdz 436 eiro par 1000 litriem, dīzeļdegvielai - no 332,95 eiro līdz 341 eiro par 1000 litriem, un sašķidrinātajām naftas gāzēm - no 161 eiro līdz 206 eiro par 1000 kilogramiem. Līdz ar nodokļa celšanu 2016.gadā benzīna cenas kāpa par aptuveni četriem centiem.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins tagad skaidro, ka Igaunijā ir augstāks akcīzes līmenis un arī igauņi turpināšot šī nodokļa kāpumu. «Līdzīgas tendences būs Lietuvā, un mums ir svarīgi, lai mēs īpaši neatraujamies šajā Baltijas telpā. Šāds, mūsuprāt, relatīvi mērens akcīzes pieaugums nebūs par pamatu, lai stimulētu šo produktu kontrabandu,» izteicies Šņucins.

