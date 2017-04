Barometrs: iedzīvotāju vērtējums par valsts kopējo situāciju kļuvis pozitīvāks

Latvijas iedzīvotāju vērtējums par valsts kopējo situāciju kļuvis pozitīvāks, pavēstīja «Baltic International Bank» korporatīvās komunikācijas vadītāja Teika Lapsa, atsaucoties uz jaunākā «Baltic International Bank Latvijas barometra» pētījuma datiem.

«Salīdzinot ar janvāri, februārī iedzīvotāji bijuši pozitīvāki, vērtējot gan Latvijas kopējo situāciju, gan valsts ekonomiskā stāvokļa izmaiņas nākotnē. Taču ģimenes materiālā stāvokļa novērtējums februārī ir nedaudz pasliktinājies,» teica Lapsa.

Februārī, izsakot viedokli par Latvijas kopējās situācijas attīstību, iedzīvotāju vērtējums paaugstinājies par četriem indeksa punktiem - no -33 līdz -29. Tāpat nedaudz uzlabojies Latvijas ekonomikas stāvokļa izmaiņu vērtējums, kas pakāpies par trim indeksa punktiem - no -29 līdz -26. Tikmēr pārējās kategorijās aptaujātie bijuši kritiskāki.

Lai arī iedzīvotāji jau vairākus mēnešus ir izrādījuši optimismu, analizējot ģimenes materiālo situāciju, februārī apjautāto pozitīvisms ir nedaudz mazinājies. Par diviem punktiem krities gan ģimenes materiālā stāvokļa novērtējums - no -9 līdz -11 punktiem, gan tā nākotnes prognozes - no +7 līdz +5 punktiem. Tomēr lielākais kritums februārī bija Latvijas pašreizējā ekonomikas stāvokļa vērtējumā, kas noslīdējis par pieciem indeksa punktiem - no -30 līdz -35 punktiem.

Lapsa arī informēja, ka pētījuma mainīgās daļas ietvaros šoreiz noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par Latvijas vides situāciju, faktoriem, kas Latvijas videi nodara lielāko kaitējumu, «zaļa» dzīvesveida priekšnoteikumiem un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu.

Plašāki pētījuma rezultāti un ekspertu komentāri par iegūtajiem rezultātiem tiks publiskoti 19.aprīlī.

«Baltic International Bank Latvijas barometrs» ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.