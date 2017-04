Eesti Energia: Klaipēdas gāzes terminālis jau darbojas kā reģionālais

Lai gan Igaunija neatzīst Lietuvas sašķidrinātās dabasgāzes termināli Klaipēdā par reģionālo un grib celt pati savu termināli, Igaunijas valsts energokompānijas «Eesti Energia» vadītājs Hando Suters atzinis, ka Klaipēdas terminālis faktiski jau darbojas kā reģionālais.

«Protams, [mēs uz to raugāmies kā uz reģionālo],» viņš sacījis intervijā ziņu aģentūrai BNS. «Uzskatu, ka pakalpojumi, ko tas sniedz, un viņu attieksme ir augstā līmenī. Esmu vairākas reizes ar viņiem ticies, apmeklējis kuģi un gāzes glabātavu un redzējis, cik profesionāli viņi strādā. Domāju, ka viena lieta ir politiskās diskusijas, bet mums, tirgotājiem, [terminālis] kā iespēja ir pilnā mērā izmantojams, būtībā mēs varam to izmantot, zinot tarifus, zinot infrastruktūras izcenojumus katrā piegādes punktā, zinot sašķidrināto dabasgāzi, kuru varam piegādāt. Tas ir instruments, ko mēs varam izmantot un kurš darbojas nevainojami, tādēļ mums par to nekādu šaubu nav.»

Pēc Sutera teiktā, «Eesti Energia» nepiedalās diskusijās attiecībā uz šā termināļa atzīšanu par reģionālo, bet kā gāzes tirgotāja izmanto tā sniegtās iespējas.

«Mums kā tirgus dalībniekiem jāizmanto visas iespējas, kādas mums ir un kamēr tās mums ir. (..) Kā instruments šis terminālis darbojas ļoti labi, tas neapšaubāmi ienes pārmaiņas Baltijas valstu gāzes tirgū. Tā ir infrastruktūras daļa, kas pie pašreizējiem apjomiem ir diezgan dārga, tomēr tas ir izmantojams instruments,» viņš piebildis.

Lietuva vēlas panākt, lai Baltijas valstis Klaipēdas termināli atzītu par reģionālo, jo tad tā varētu lūgt Eiropas Komisijai (EK) 100 miljonus eiro, lai izpirktu no Norvēģijas kompānijas «Hoegh LNG» termināļa kuģi, kas kalpo kā peldošā gāzes glabātava. Tādējādi samazinātos tā uzturēšanas izmaksas.

EK februāra vidū noraidīja Igaunijas kompānijas «Alexela» pieteikumu par Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu 334 miljonu eiro apmērā sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projektam Paldiskos. «Alexela» norādījusi, ka tāds EK lēmums to nepārsteidz un acīmredzot saistāms ar Lietuvas centieniem panākt reģionālo statusu Klaipēdas terminālim. Tomēr kompānija plāno turpināt termināļa būvniecību un nepieciešamības gadījumā piesaistīt privāto kapitālu.

Igaunijas dabasgāzes tirdzniecības kompānijas «Eesti Gaas» ģenerāldirektors Antss Nots pērn decembra beigās izteicās, ka Lietuvas termināļa atzīšana par reģionālo izkropļotu gāzes gāzes tirgu un izmaksātu pārāk dārgi. Pēc viņa teiktā, projektam, kurš saņems Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu, ir jābūt visizdevīgākajam un efektīvākajam - tādam, kurš vismazāk noslogo sabiedrību. Kā uzskata Nots, labākais risinājums būtu reģionālais terminālis Igaunijā.