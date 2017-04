Lembergs noraida VN prezidenta pārmetumus par grūtībām risināt problēmas Ventspils ostā

Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs un smagos noziegumos apsūdzētais Ventspils mērs Aivars Lembergs («Latvijai un Ventspilij») noraida AS «Ventspils nafta» (VN) valdes priekšsēdētāja Roberta Kirkupa pārmetumus, ka ikdienišķu operacionālu problēmu risināšana Ventspils ostā prasot daudz laika un enerģijas.

«Kirkups nav griezies Ventspils pilsētas domē un arī Ventspils brīvostas pārvaldē ne ar vienu jautājumu, kas nebūtu atrisināts,» šodien savā iknedēļas preses konferencē apgalvoja Lembergs.

Kā paziņoja Ventspils mērs, VN daļēji piederošais uzņēmums «Ventspils nafta termināls» (VNT) ilgstoši neesot risinājis problēmu ar smakām, kas rodas, terminālī pārkraujot naftas produktus. «Smakas Ventspilī radās tāpēc, ka VNT, kas daļēji pieder VN, kur priekšnieks ir Kirkups, sāka aizvien vairāk pārkraut aromātiskos ogļūdeņražus, bet kategoriski atteicās un ilgus gadus neuzstādīja tvaiku savākšanas iekārtas. Tvaiki ir tie, kas rada šo smaku,» uzņēmumu kritizēja Lembergs.

Pēc Lemberga teiktā, VNT rīkojusies tā, it kā vispārpieņemtie tehniskie risinājumi, kādi ir Rietumeiropas ostu termināļos, uz Ventspili un Latviju neattiektos. «Šajā ziņā Kirkups ļoti kļūdījās - viņam ļoti pārliecinoši tika pateikts, ka prasības uz vidi, tai skaitā attiecībā uz smakām, nevar būt zemākas kā Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā vai Somijā,» turpināja Lembergs. Lai smaku problēmu Ventspilī risinātu, tikuši veikti grozījumi ostas noteikumus, nosakot, ka termināļiem, kuri Ventspilī nodarbojas ar naftas produktu iekraušanu kuģos, līdz 2018.gada 31.maijam jāuzstāda tvaiku savākšanas iekārtas.

Kā apgalvoja Lembergs, tvaiku savākšanas iekārtu neesamība līdz šim esot bijusi vienīgā VNT problēma, un no tās izrietot arī viss pārējais, par ko neapmierinātību paudis Kirkups. «Pilsētas saistošie noteikumi noteica: ja terminālis nav uzstādījis tvaiku savākšanas iekārtu, lai nebūtu smakas, tad viņi nevar veikt būvniecības darbus, tas ir, viņi nevar attīstīties. Viņiem bija izvēle - vai nu savākt tvaikus, neradīt smakas un tad attīstīties, vai arī nevāc tvaikus, un tad arī neattīstās. Ilgus gadus [viņi] izvēlējās stagnāciju tā vietā, lai savāktu tvaikus,» savu skatījumu uz problēmu izklāstīja Ventspils mērs.

Pēc Lemberga teiktā, šādas tvaiku savākšanas iekārtas maksājot ap 2 miljoniem eiro, un ar apgrozījumu, kāds ir VNT īpašniekiem, tas neesot dārgi. «Es viņa [Kirkupa] vietā būtu paklusējis, tāpēc ka ļoti nesmuki - kompānija, kura apgroza simts miljardus, nevar desmit gadu laikā uzstādīt tvaiku savākšanas iekārtas,» rezumēja Lembergs.

Kā ziņots, VN valdes priekšsēdētājs Kirkups paudis, ka ikdienišķas operacionālās darbības visā pasaulē var atrisināt samērā ātri, taču Latvijā uzņēmumam «Ventspils nafta termināls» tās prasa gadus.

Taujāts, kā VNT ietekmē pēdējo gadu domstarpības ar Ventspils brīvostas pārvaldi, Kirkups pauda, ka tas prasa daudz laika un enerģijas. «Tas, ko mēs uzskatām par ikdienišķām operacionālām problēmām, kuras visā pasaulē var atrisināt salīdzinoši ātri, šeit prasa gadus. Turklāt dažkārt tās nevar atrisināt vispār attiecību dēļ. Tas ir vislielākais izaicinājums un rada VNT vilšanos, rada vilšanos tās darbiniekiem, kā arī samazina gan Ventspils, gan Latvijas ieņēmumus no tranzīta. Vēl jo vairāk, šīs problēmas vājina Latvijas ekonomiku. (..) Problēmas sakne ir Ventspils brīvostas pārvaldes un Ventspils pašvaldības nevēlēšanās risināt problēmas. Sākot no pašas augšas,» klāstīja VN vadītājs.

VNT ir «Ventspils naftas» koncerna sabiedrība, kas nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un dīzeļdegvielas pieņemšanu no cauruļvadiem, naftas, dīzeļdegvielas, autobenzīna un citu naftas produktu kravu pieņemšanu no dzelzceļa un jūras, to uzglabāšanu un pārkraušanu. Kompānijas kapitālā 51% pieder «Ventspils naftai», bet 49% - «Eurotank Holding Sarl», kas ietilpst starptautiskajā termināļu uzņēmumā VTTI, kurš savukārt daļēji pieder «Vitol».

