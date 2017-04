Valdība dod zaļo gaismu tālākām sarunām un potenciālai «Conexus Baltic Grid» akciju iegādei

Valdība devusi atļauju Ekonomikas ministrijai (EM) turpināt sarunas un potenciāli iegādāties akcijas AS «Conexus Baltic Grid», šodien pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ekonomikas ministrs Avrvils Ašeradens (V).

Ministrs patlaban neatklāja, vai paredzēts iegādāties kompānijas akciju kontrolpaketi, taču valsts nelielo līdzdalību uzņēmumā plānots palielināt, lai veicinātu enerģētisko neatkarību, gāzes cenu izlīdzināšanos ar Centrāleiropas valstīm un vienota Baltijas gāzes tirgus izveidi.

Vienlaikus Ašeradens uzsvēra, ka valsts atbilstoši Eiropas Savienības nosacījumiem šādā darījumā drīkst iesaistīties, akcijas pērkot tikai par «skaidru tirgus vērtību», lai tas netiktu uzskatīts par neatļautu valsts atbalstu. Valsts nedrīkst par akcijām pārmaksāt - tai jāspēj pierādīt, ka daļas iegādātas par «skaidru tirgus vērtību».

EM piesaistīs konsultantu, lai veiktu padziļinātu uzņēmuma izpēti un tālāk izvērtētu iespējamos darījumus. Plānots runāt gan ar Krievijas «Gazprom», gan ar «Uniper» un «Itera Latvija», kuri akceptējuši, ka savas akcijas pārdos.

Vienlaikus paredzēts runāt ar kompānijas akcionāru «Marguerite Fund», kas varētu būt valdības partneris attiecīgajā darījumā.

Ministrs pieļāva, ka valsts darījumu varētu finansēt ar Valsts kases aizņēmuma palīdzību, lai netiktu palielināts budžets deficīts.

Vienlaikus viņš atgādināja, ka valstij spēkā ir pirmpirkuma tiesības uz uzņēmuma akcijām, kas var tikt izmantotas, ja tās vēlēsies iegādāties kāds cits.

Jau ziņots, ka līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu 3.aprīlī spēkā stājās Enerģētikas likuma normas, kas paredz valsts pirmpirkuma tiesības attiecībā uz dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru «Conexus Baltic Grid».

Attiecīgais uzņēmums tika dibināts pērnā gada nogalē, tam no AS «Latvijas gāze» nododot uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus. Kompānijas pamatkapitāls ir 39 786 089 eiro, kas sastāv no 39 786 089 akcijām viena eiro nominālvērtībā.

«Conexus Baltic Grid» lielākie īpašnieki ir tāda paši, kādi «Latvijas gāzei». Tie ir Krievijas «Gazprom» (34,1%), pastarpināti Eiropas investīciju banku veidotais «Marguerite Fund» (29,1%), Vācijas «Uniper Ruhrgas International GmbH» (18,3%) un «Itera Latvija» (16%). Atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām līdz gada beigām uzņēmums jāpārdod, lai tā akcionāri būtu ar «Latvijas gāzes» īpašniekiem nesaistītas personas. Tiesa gan, šī prasība neatteicas uz finanšu investoru «Marguerite Fund».

