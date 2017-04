«Food Union» investē € 20 000 zīmola «Rasēns» sortimenta paplašināšanā

Piena pārstrādes uzņēmums «Food Union» investējis apmēram 20 000 eiro zīmola «Rasēns» sortimenta paplašināšanā ar jauniem produktiem, informēja uzņēmumā.

"Food Union" pārstāvji norāda, ka zīmola "Rasēns" sortiments papildināts ar četriem jauniem produktiem - "Rasēns" raudzēta piena dzērieniem ar melleņu un zemeņu-banānu garšu un "Rasēns"" biezpiena krēmiem ar aveņu un melleņu garšu.

Kopumā «Rasēns» zīmola klāstā šobrīd ir 13 produkti un tie visi atbilst Ministru Kabineta noteikumiem par uztura normām izglītības iestāžu audzēkņiem, tādējādi tauku un cukura daudzums to sastāvā atbilst veselīga un līdzsvarota uztura lietošanai bērnudārza un skolas vecuma bērniem, uzsver kompānijā. «Gardi un veselīgi piena produkti mazajiem ēdājiem, kas veido veselīga uztura paradumus - tā ir «Rasēns» būtība. To sastāvā ir optimāls pievienotā cukura daudzums - tikai 4,7 grami, tādējādi «Rasēns» produkti ir lieliski piemēroti bērniem kā izcils risinājums ātrām brokastīm, pusdienu pauzei, vieglām vakariņām vai kā veselīga uzkoda,» norāda «Food Union» zīmola vadītāja Ilona Jaroša.

«Rasēns» raudzēta piena dzērieni un biezpiena krēmi ir pieejami tirdzniecības tīklu «Maxima», «Prisma», «Elvi», «Mego», «Beta» un «Aibe» veikalos, kā arī citos mazākos veikalos un skolās.

Jau ziņots, ka pērn «Food Union» zīmola «Rasēns» attīstībā investēja apmēram 35 000 eiro. Tostarp uzņēmums ir pārskatīja produktu receptūras nolūkā samazināt tajos esošo pievienotā cukura daudzumu, panākot, ka zīmola jogurtos ir gandrīz par trešdaļu mazāk cukura.

"Food Union" grupā ietilpst AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens", AS "Rīgas piensaimnieks, kā arī saldējuma ražotāji "Premia" Igaunijā, "Premier Is" Dānijā, "Isbjørn Is" Norvēģijā un "Alpin57Lux" Rumānijā un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream". "Food Union" grupas kopējais apgrozījums 2015.gadā sasniedza 256 miljonus eiro, informē kompānijā. Grupā kopumā tiek nodarbināti vairāk nekā 2500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 1200 darbinieku strādā uzņēmumos Baltijā.