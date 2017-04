«Reverta» padomes priekšsēdētājs Maikls Borks izveidojis kompāniju ar € 10,666 miljonu pamatkapitālu

Problemātisko aktīvu pārvaldītāja AS «Reverta» (iepriekš «Parex banka») padomes priekšsēdētājs Maikls Borks (Michael Bourke) izveidojis kompāniju ar 10,666 miljonu eiro pamatkapitālu, liecina «Firmas.lv» dati.

Jaundibinātā kompānija SIA «DeBurca Holdings» Komercreģistrā iegrāmatota šodien. Tās reģistrētais un arī apmaksātais pamatkapitāls ir 10 666 460 eiro. Borks ir jaundibinātās kompānijas vienīgais īpašnieks un arī vienīgais valdes loceklis.

Pēc «Firmas.lv» datiem, Borks ir dalībnieks vairākās kompānijās, tostarp viņš ir līdzīpašnieks kompānijās SIA «Goldhart Investments» (50%), SIA «Sabre Invest» (45%), SIA «Fresco land» (25%) u.c.

«Reverta» mājaslapā teikts, ka Borks karjeru sāka 1971.gadā Īrijas Centrālajā bankā, pēc tam viņš strādājis Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF) saistībā ar izsniegtajiem ārvalstu aizdevumiem, bijis Īrijas fondu biržas «NCB Group» finanšu direktors, kā arī turpinājis darbu SVF, pārraugot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu centrālās bankas.

No 1992. līdz 1997.gadam Borks bija Latvijas Bankas padomnieks, palīdzot Latvijai veidot mūsdienīgu banku uzraudzības sistēmu. No 1997. līdz 2006.gadam viņš strādāja «Rietumu bankā», ieņemot prezidenta un valdes priekšsēdētāja amatu, kā arī no 1997. līdz 2006.gadam Īrijas valdība bija iecēlusi Borku par goda konsulu Latvijā. No 2009. līdz 2010.gadam viņš bija Īrijas Centrālās bankas padomnieks risku vadības jautājumos, savukārt 2009.gadā Borks tika ievēlēts «Parex bankas» padomē, bet 2011.gadā ievēlēts «Scotiabank Ireland (Bank of Nova Scotia)» direktoru padomē.

