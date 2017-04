Baltijas Ekspresis turpina kāpināt kravu apjomus, palielina darbinieku skaitu un strādājošo atalgojumu

Dzelzceļa kravu pārvadātājs Baltijas Ekspresis šā gada pirmajā ceturksnī savus darbības rādītājus vairāk nekā trīskāršojis. Pērn pirmajā ceturksnī Baltijas Ekspresis pārvadāja kravas 911 898 tonnu apmērā, šogad tas sasniedzis jau 3 124 879 tonnas, kas ir rekords visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā.

Vislielākais apjoma pieaugums piedzīvots martā, kad kravu pārvadājumu apjoms palielinājās pat vairāk nekā 4 reizes un sasniedza 415% salīdzinājumā ar 2016.gada martu. Turklāt kravu pieauguma temps bijis ar pieaugošu dinamiku – salīdzinot ar iepriekšējo gadu, janvārī pārvadājumu apjoms sasniedzis 310%, bet februārī – 316%.

Uzņēmuma plānos ir līdz gada beigām pārvadāt vairāk nekā desmit miljonus tonnu kravu. Šis apmērs būs lielākais kompānijas pastāvēšanas vēsturē, un, lai šādu pārvadājumu apjomu varētu sasniegt, ir radītas 40 jaunas darba vietas.

«Baltijas Ekspresis piedzīvo strauju izaugsmi – pāris mēnešu laikā uzņēmumā vidēji diennaktī nosūtīto vilcienu skaits ir palielinājies no 5 līdz 18 kravas vilcieniem katru dienu. Atbilstoši apjoma pieaugumam mēs esam palielinājuši strādājošo skaitu līdz 241 darbiniekam un sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu Ventspilī esam organizējuši apmācības programmu, kurā dzelzceļnieku profesijas pamatus apgūs 14 jaunieši. Gada griezumā darbinieku skaits palielinājies par 30%, bet vidējā darba samaksa – par 24%, sasniedzot 1492 eiro. Uzņēmuma ražošanā algas pieaugušas par 28%,» stāsta Baltijas ekspresis valdes priekšsēdētājs Māris Bremze.

Baltijas Ekspresis ir Baltijas asociācijas Tranzīts un loģistika (BATL) biedrs. BATL prezidente Inga Antāne uzsver, ka kravu pārvadātāja pārsteidzošie darbības rezultāti atspoguļojas arī Ventspils ostā strādājošo uzņēmumu pārkrauto kravu apjomu pieaugumā, ļaujot tranzīta nozarei piedzīvot renesansi. «Mērķtiecīgais darbs ir vainagojies panākumiem. Kā redzam, kravu pieaugumam ir visciešākā saistība ar tranzīta nozares uzņēmumos strādājošo darbinieku skaita palielināšanos, kā arī ar viņu darba atalgojuma kāpumu,» saka Antāne.

Baltijas Ekspresis ir privāts licencēts dzelzceļa kravu pārvadātājs, kas piedāvā tranzīta kravu pārvadājumu pakalpojumus. Atbilstoši uzņēmuma 2015.gada gada pārskatam kompānija pieder AS Ventbunkers (62,79%), AS Kālija parks (20,56%), AS Ventspils tirdzniecības osta (16,23%), SIA Ventplac (0,39%) un Ivaram Sormulim (0,03%).