SPRK padomes priekšsēdētājs pērn algā saņēmis € 39 708

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas (SPRK) komisijas padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis pērn algā saņēmis 39 708 eiro, liecina amatpersonas deklarācija.

Irkļa ieņēmumus pērn papildināja arī 24 361 eiro no Enerģētikas Kopienas sekretariāta, kurā viņš bija konsultants uz uzņēmuma līguma pamata, kā arī 1032 eiro no saimnieciskās darbības, 2064 eiro no īpašuma pārdošanas un apdrošināšanas atlīdzība 165 eiro apmērā.

SPRK padomes priekšsēdētājs pērn veicis četrus darījumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Tie bija nekustamā īpašuma pārdevums uz nomaksu 11094 eiro apmērā, līgums par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē 12 800 eiro apmērā, studiju aizdevuma līgums 8000 eiro apmērā, ka arī mēbeļu komplekta iegāde un uzstādīšana 11 274 eiro apmērā.

Reklāma

Pagājušā gadā beigās Irkļa parādsaistības veidoja 126 561 eiro.

Atbilstoši deklarācijai regulatora padomes priekšsēdētājam pērnā gada beigās piederēja dzīvoklis Limbažos un Rīgā, savukārt kopīpašumā bija cits īpašums Rīgā. Irkļa valdījumā bija 2002.gada automašīna «Ford Mondeo».

Irklis SPRK padomes priekšsēdētājs ir no pērnā gada 25.februāra. Līdz tam viņš ieņēmuma regulatora padomes locekļa amatu.

Saistītie raksti