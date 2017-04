Austrija gatavojas apstrīdēt ES tiesā Vācijas jauno ceļu nodevu

Members of the German Federal Police seen next to a police vehicle during traffic checks on a car park along the A 64 motorway near Trier, Germany, Sunday June 12, 2016. Foto: HARALD TITTEL / TT NYHETSBYRÅN

Austrija varētu jau vasarā apstrīdēt tiesā Vācijas iecerēto ceļu nodevu, aģentūrai DPA pavēstījis Austrijas transporta ministrs Jergs Leihtfrīds, norādot, ka lielceļu nodoklis esot diskriminējošs pret citu Eiropas Savienības (ES) valstu autovadītājiem. Likumprojekts, kuru 24.martā apstiprināja Vācijas parlamenta augšpalāta Bundesrāts, paredz vācu autovadītājiem šo nodokli kompensēt ar automašīnu nodokļa starpniecību. «Tas faktiski ir nodoklis ārvalstniekiem,» norādīja Leihtfrīds šonedēļ Vīnē sniegtajā intervijā. Reklāma Ministrs izteica kritiku arī Eiropas Komisijai (EK), kas devusi atļauju īstenot Berlīnes ieceri pēc zināmu grozījumu izdarīšanas. «Modelis, kuru Komisija atzinusi par prettiesisku, ir tikai nedaudz mainīts, un pēkšņi tas atbilst ES tiesību normām. Tas ir ļoti dīvaini,» izteicies Austrijas ministrs, paužot aizdomas, ka šajā jautājumā nozīme bijusi Vācijas dominējošajām pozīcijām blokā. Tomēr EK šajā jautājumā galīgo lēmumu vēl nav pieņēmusi, un tas, kā domā Leihtfrīds, gaidāms pirms vasaras iestāšanās. «Prasību tiesā mēs agrākais iesniegsim vasarā,» piebilda ministrs. 7.jūnijā paredzēta Austrijas, Luksemburgas, Nīderlandes un Beļģijas transporta ministru tikšanās, lai saskaņotu savas iespējamās prasības ES Tiesā, otrdien paziņoja Luksemburgas premjerministrs Ksavjē Betels. Leihtfrīds noraidīja Vācijas kancleres Angelas Merkeles apgalvojumus, ka Austrija arī ar nodokļu starpniecību kompensējusi austriešu autovadītājiem 1997.gadā ieviesto lielceļu nodevu.