Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece algā pērn saņēmusi € 41 736

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšniece Aija Žīgure pērn algā saņēma 41 736 eiro, kas ir par 1,3% vairāk nekā 2015.gadā, liecina amatpersonas deklarācija.

Viņas ieņēmumus pērn papildināja arī pensija 17 373 apmērā, ienākumi no «SEB Dzīvības apdrošināšanas» un «SEB atklātā pensiju fonda» kopumā 390 eiro apmērā, dividendes no Rīgas starptautiskās autoostas 30 eiro apmērā, kā arī procentu maksājumi no «SEB bankas» septiņu eiro apmērā.

Žīgures īpašumā 2016.gada beigās bija 2012.gada automašīna «Peugeot 508», savukārt gadu iepriekš viņa deklarācijā bija norādījusi īpašumā esošu 2003.gada spēkratu «Opel Vectra». Deklarācijā par pērno gadu norādīts sīkāk nepaskaidrots pirkums 10 300 eiro apmērā.

Reklāma

Aizvadītā gada nogalē viņa bija līdzīpašniece zemes un būvju īpašumam Gulbenē. Bezskaidrā nauda CSP vadītāja bija uzkrājusi 13 047 eiro, kas ir par 42,6% mazāk nekā 2015.gada beigās.

Žīgurei pieder arī kapitāldaļas 304 eiro vērtībā Rīgas starptautiskajā autoostā.

CSP ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī. CSP ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijā un par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

Saistītie raksti