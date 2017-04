Baltijas asociācijas – Transports un Loģistika uzņēmumi strauji kāpina kravu apgrozījumu

Ventspils osta šā gada pirmajā ceturksnī pēc ilgstošas pārkrauto kravu apjoma lejupslīdes piedzīvojusi nopietnu darbības pieaugumu, par 17% pārsniedzot pērnā gada rādītājus, lielā mērā pateicoties tieši Baltijas asociācijas «Transports un loģistika» (BATL) ietilpstošo uzņēmumu straujam kravu apgrozījuma pieaugumam.

«Ventspils brīvosta jau vairākus gadus piedzīvo pārkrauto kravu apjoma lejupslīdi. Tas saistāms gan ar ārējiem faktoriem, piemēram, Krievijas ostu attīstība, gan iekšējiem, piemēram, vienotā tranzīta koridora un vienotā tarifa piedāvājuma trūkums. BATL vienmēr ir uzsvērusi, ka tranzīta nozare ir viena no svarīgākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm ar tiešu ietekmi uz mūsu valsts attīstību. Līdz ar ko mums jādara viss, lai veicinātu mūsu ostu attīstību, jo tieši tur ir milzīgs darbaspēka potenciāls un konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Šā gada darbības rādītāji liecina, ka BATL nostāja ir bijusi pareiza un mērķtiecīgi fokusēta, ļaujot uzņēmumiem iegūt jaunus tranzīta kanālus, « norāda BATL prezidente Inga Antāne.

Īpaši nozīmīgi Ventspils ostas kravu pieauguma pieaugumā bijuši BATL ietilpstošo uzņēmumu darbības rādītāji, kas kāpinājuši pārkauto kravu apjomu par 52%, bet atsevišķi uzņēmumi pat vairāk nekā divas reizes.

Reklāma

Pārkrauto kravu apjoma pieaugumu piedzīvojuši pilnīgi visi BATL uzņēmumi, arī tie, kas nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu. Ventbunkers trīs mēnešos kopā pārkrāvis par 14% vairāk kravu nekā gadu iepriekš, sasniedzot 850 tūkstošus tonnu un nopietnāko pieaugumu piedzīvojot februārī, kad pārkrauts par 43% vairāk tumšo naftas produktu un par 56% vairāk gaišo naftas produktu.

Beramkravu un ģenerālkravu stividors Ventspils tirdzniecības osta pārkrauto kravu apjomu audzējusi par 40% līdz 806 tūkstošiem tonnu. Veiksmīgākais mēnesis bijis marts, kad pārkrauts par 141% vairāk nekā pērn.

Vairāk nekā divas reizes kravu apjomi pieauguši ogļu terminālī Baltic Coal Terminal, sasniedzot 1,237 miljonus tonnu, kas ir par 111% vairāk nekā pagājušajā gadā. Vislielākais kravu pieaugums piedzīvots janvārī, kad pārkrauts par 449% vairāk nekā 2016.gada pirmajā mēnesī.

«Šie skaitļi skaidri parāda, ka Ventspils ostai un tajā strādājošiem uzņēmumiem ir nākotne, un tikai no mums pašiem atkarīgs, vai kravu pieauguma tendence turpināsies un cik tā būs noturīga, tādēļ mēs nedrīkstam riskēt ar bezdarbību, nepārdomātiem lēmumiem tranzīta koridora attīstībā un bremzēt jaunu kravu piesaistes centienus,» uzsver Antāne.

Par BATL: Biedrība «Baltijas asociācija – Transports un Loģistika» pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus un Latvijas tranzīta un loģistikas nozarei nozīmīgus uzņēmumus - AS «Ventbunkers», AS «VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA», AS «KĀLIJA PARKS», AS «Latvijas Naftas Tranzīts», SIA «NOORD NATIE VENTSPILS TERMINALS», AS «PKL Flote», SIA «OSTAS FLOTE», SIA «MINERAL-TANS-SERVISS», AS «BALTIC COAL TERMINAL», SIA «SEASTAR» un AS «Baltijas Ekspresis».

Informāciju sniedza Inga Antāne, biedrības «Baltijas asociācija - Transports un Loģistika» prezidente.