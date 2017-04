«Nordica» zaudējumi pirmajā finanšu gadā bijuši € 14,4 miljoni

Igaunijas valstij piederošās lidsabiedrības «Nordica» ieņēmumi pirmajā finanšu gadā, kas bija 15 mēnešu ilgs, bija 51 miljons eiro, bet zaudējumi sasniedza 14,4 miljonus eiro, vēsta laikraksts «Eesti Paevaleht».

«Nordica» ģenerāldirektors Jāns Tamms laikrakstam sacījis, ka puse zaudējumu jeb 7,2 miljoni eiro ir investīcijas. «Izveidojot lidsabiedrību, netiek investēts būvniecībā vai aktīvos, bet gan cilvēkos un zināšanās. Mēs nevaram to kapitalizēt. Ja mēs varētu, zaudējumi būtu viencipara skaitlis,» viņš paskaidroja.

«Nordica» finanšu direktors Ahto Perls kā vienu no zaudējumu iemesliem minēja arī teroraktus dažos no «Nordica» galamērķiem, piemēram, Parīzē, Briselē, Berlīnē un Nicā. «Briseles gadījumā reisi uz divām nedēļām tika apturēti. Kopumā bija pusotrs mēnesis, kad bija mazāk reisu, un no biļešu tirdzniecības varam secināt, ka ietekme patiesībā bija līdz oktobrim,» viņš klāstīja.

«Nordica» pērn vasarā publicētais finanšu plāns paredz, ka pirmajā finanšu gadā zaudējumi būs 15 miljoni eiro, bet 2017.gadā tie samazināsies līdz sešiem miljoniem eiro un 2018.gadā - līdz trim miljoniem eiro. 2019.gadā kompānija plāno strādāt bez zaudējumiem.

Aviokompānija "Nordic Aviation Group", kas strādā ar zīmolu "Nordica"" , tika izveidota 2015.gada rudenī, lai nodrošinātu nepārtrauktu gaisa satiksmi no Tallinas gadījumā, ja bankrotētu iepriekšējā Igaunijas nacionālā lidsabiedrība "Estonian Air".

«Estonian Air» bankrots tiks pasludināts 2015.gada decembrī pēc tam, kad Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts novembra sākumā nolēma, ka palīdzība, ko Igaunijas valsts gadu gaitā sniegusi «Estonian Air», nav likumīga un lidsabiedrībai saņemtais finansējums ir jāatmaksā valstij, summai sasniedzot 85 miljonus eiro plus procentus.

Eiropas Komisija 2013.gada februārī sāka padziļinātu izmeklēšanu par atbalsta pasākumiem, ko Igaunijas valsts sniegusi lidsabiedrībai, apšaubot, vai tā atbilst noteikumiem.

