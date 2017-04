«Latvijas dzelzceļa» šefs algā pērn saņēmis € 122 831

AS «Latvijas dzelzceļš» prezidents Edvīns Bērziņš pērn algā saņēmis 122 831 eiro, liecina amatpersonas deklarācija.

Viņa ieņēmumus 2016.gadā papildināja arī ienākumi 29 125 eiro apmērā no AS «RB Rail», kurā Bērziņš ieņem padomes priekšsēdētāja amatu, procentu maksājumi no kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības «Dzelzceļnieks KS» 117 eiro apmērā, kā arī alga Biznesa augstskolā «Turība» 32 eiro apmērā.

Pērnā gada beigās Bērziņam bankā bija noglabāti 13 106 eiro, savukārt «Dzelzceļniekā KS» - 87 948 eiro. Tāpat viņa īpašumā atradās zeme un dzīvojamā ēka Ozolnieku pagastā.

Deklarācija arī atklāj, ka 2016.gada nogalē Bērziņam piederēja 35 likvidējamās «Latvijas krājbankas» sertifikāti un viņš bija 4268 eiro vērtu kapitāldaļu turētājs AS «Deul». LDz šefs bija arī 32 000 eiro vērtu ieguldījumu fondu īpašnieks.

Pagājušā gada beigās Bērziņa parādsaistības veidoja 132 000 eiro, kas ir par 4000 eiro mazāk nekā gadu iepriekš.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un LDz koncerna valdošais uzņēmums.

