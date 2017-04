«Detoxic» reklamētāji publicējuši izdomātu interviju ar Latvijas zinātnieci

Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras pētnieces Ilzes Dimantas vārds nesaskaņojot izmantots Latvijā nereģistrēta prettārpu līdzekļa «Detoxic» reklamēšanā, vēsta «Latvijas Avīze».

«Detoxic» tiek reklamēts vairākās interneta vietnēs Latvijā, bet līdz šim potenciālo pircēju pārliecināšanai tika izmantoti izdomātu zinātnieku vārdi. Šajās dienās vietnē «idejukabata.lv» tika publicēta falsificēta mikrobioloģes Dimantas intervija, kurā viņa it kā klāsta, cik cilvēka organisms parazītu apdraudēts, un slavē konkrēto līdzekli. Intervijā viņa arī apstiprina, ka piedalījusies preparāta izstrādē, informē laikraksts.

«Man ar šo produktu nav pilnīgi nekāda sakara. Šādu interviju nevienam neesmu sniegusi. Protams, tas man ir aizvainojoši, ir aizskarts mans gods un cieņa, un tas var radīt šķēršļus manā turpmākajā karjerā,» teica Dimanta. Zinātniece apsver iespēju vērsties tiesībsargājošās iestādēs.

Dimanta ir mikrobioloģe, taču viņa strādā alternatīvo enerģiju jomā. Ilzes fotogrāfija, kas pievienota viltotajai intervijai, ir internetā atrodams publicitātes foto, kas tapis pērn, sniedzot interviju pēc stipendijas «Sievietēm zinātnē» iegūšanas. Dimanta pieļauj, ka safabricētās publikācijas autori vienkārši interneta meklētājā ierakstījuši vārdus «mikrobiologs Latvijā», uzgājuši rakstu ar fotogrāfiju un ar to arī apmierinājušies. Par šāda materiāla esamību Ilze uzzinājusi pirms dažām dienām, kad viņu par to internetā uzrunājis kāds nepazīstams cilvēks, kuru arī bija pārņēmušas šaubas par to, ka pētniece varētu būt ko tādu teikusi.

Maldinošā informācija tika publiskota vietnē «idejukabata.lv», kuras īpašnieks ir Oskars Prikulis. Sazvanīts viņš apstiprināja, ka ir lietas kursā par radušos situāciju: «Esam ielikuši reklāmrakstu, nepārbaudot tajā pausto informāciju, jo uzticējāmies klientam. Sazinājāmies ar viņiem, lai noskaidrotu apstākļus. Ja viņi mums neko nevarēs atbildēt, ņemsim rakstu ārā.» Neilgi pēc sarunas ar «Latvijas Avīzi» publikācija no vietnes pazuda.

LETA jau ziņoja, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina patērētājus neiegādāties un nelietot produktu «Detoxic», kas sola cilvēku atbrīvot no parazītu klātbūtnes ķermenī, jo šis produktus nav reģistrēts PVD un Latvijā to nav atļauts izplatīt, aģentūru LETA informēja dienestā.

PVD arī novērojis, ka produkts tiek reklamēts dažādos interneta portālos un reklāmā ir intervijas ar «ekspertiem», kas informē par piedāvātā produkta efektivitāti un pazīmēm, kas varētu liecināt par parazītu klātbūtni. Pēc informācijas pārbaudes par «Detoxic» atklājās, ka produktu reklamē neesošu institūtu neesoši pētnieki. «Pirms diviem mēnešiem produktu ieteica un reklamēja Nacionālā parazitāro slimību institūta vadītājs doktors Jānis Zariņš, tagad to dara vadošā Latvijas zinātņu institūta pētniece Jana Zariņa,» norāda PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova, piebilstot, ka Latvijā nemaz nav šādu institūtu.

PVD aicina patērētājus būt kritiskiem un akli neuzticēties dažādu zem uztura bagātinātāju nosaukuma maskētu, visbiežāk - neefektīvu un pat potenciāli kaitīgu «brīnumlīdzekļu» reklāmām.

