No jūnija saruks elektroenerģijas pārvades tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome šodien apstiprināja AS «Augstsprieguma tīkls» jaunos elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus, kas būs zemāki nekā pašreizējie, pavēstīja regulatorā.

Jaunie tarifi stāsies spēkā no 1.jūnija. Kopējā galalietotāja rēķinā elektroenerģijas pārvades tarifs veido nelielu daļu. Kopumā pārvades pakalpojumam samazinājums apstiprināts 0,3-4,3% apmērā atkarībā no pieslēguma vietas pārvades sistēmai un izmantotās jaudas.

SPRK, vērtējot tarifu projektu, vairākkārt pieprasīja komersantam papildu informāciju, kā rezultātā visas tarifu projektā iekļautās izmaksas tika samazinātas visās izmaksu pozīcijās. Salīdzinot ar izvērtēšanai sākotnēji iesniegto tarifu projektu, kopējās izmaksas ir samazinātas par 1,9 miljoniem eiro, savukārt, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu projekta aprēķinu, par 2,9 miljoniem eiro.

Pirms tarifu apstiprināšanas regulators 2016.gada 22.novembrī organizēja uzklausīšanas sanāksmi par iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS «Latvenergo», AS «Sadales tīkls», Ekonomikas ministrijas, AS «Valmieras stikla šķiedra», AS «Latvijas finieris», SIA «Cemex», «Augstsprieguma tīkla» arodbiedrības, AS «Latvijas elektriskie tīkli», Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas un biedrības «Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome» pārstāvji.

Savukārt «Augstsprieguma tīklā» aģentūrai LETA pavēstīja, ka tarifu samazinājums ir iespējams, arī ņemot vērā regulatora sniegto atļauju uzņēmuma daļu izdevumu segt no elektroenerģijas plūsmu sastrēgumu vadības ieņēmumiem. SPRK lēmums paredz sastrēgumu vadības ieņēmumu izmantošanu ne tikai 2017.gadā, bet arī 2018. un 2019.gadā.

Lielākajai daļai elektrības patērētāju maksu par elektroenerģiju veido trīs komponentes - maksa par elektroenerģiju, maksa par sadales un pārvades pakalpojumiem un maksa par obligātā iepirkuma komponentēm. Tiešā veidā pārvades tarifa samazinājums skars tikai tos elektrības patērētājus, kas ir pieslēgti pārvades tīklam, savukārt absolūto vairākumu patērētāju, tajā skaitā mājsaimniecības, izmaiņas varētu skart pēc tam, kad sadales tīklu uzņēmumi būs pārskatījuši savus tarifus.

«Augstsprieguma tīkls» saskata iespēju elektroenerģijas pārvades tarifu tālākai mazināšanai arī nākotnē, ja uzņēmuma izmantotie pārvades sistēmas aktīvi, kas patlaban pieder «Latvenergo» koncernam un ko uzņēmums patlaban nomā, tiktu nodoti «Augstsprieguma tīkla» īpašumā. Attiecīgs ierosinājums iesniegts atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām un sākta diskusija par šādu risinājumu.

Spēkā esošie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi tika apstiprināti 2015.gada 18.jūnijā.

