«Sustento» iebilst pret FM plānotajām nodokļu izmaiņām zāļu cenu paaugstināšanās dēļ

Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija «Sustento» vēstulē Ministru prezidentam Mārim Kučinskim (ZZS) un Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (VL-TB/LNNK) iebilst pret Finanšu ministrijas (FM) plānotajām nodokļu izmaiņām, kuru rezultātā zāļu cena varētu palielināties par 10%.

«Sustento» uzskata, ka valdība «klusi un nemanot» mēģina atrisināt veselības aprūpes budžeta papildināšanas jautājumu uz pacientu rēķina. FM prezentācijā par plānotajām nodokļu sistēmas izmaiņām esot skaidrs piedāvājums palielināt zāļu pievienotās vērtības nodokli (PVN), kā rezultātā cena varētu palielināties apmēram par 10%.

Organizācija skaidro, ka standarta PVN likme Latvijā ir 21%, bet recepšu un bezrecepšu zālēm, lai atvieglotu zāļu pieejamību, tā ir pazemināta - 12%.

«Mums svarīgi šķiet pajautāt, kas tad īsti tiek ņemts vērā, skaitot gaidāmos un šķietami tik vienkāršos ienākumus valsts budžetā? Vai ieskaitīsim tos zaudējumus, ko sajutīs ikviens Latvijas pacients, kad viņam īsākam vai garākam ārstēšanās laikam būs nepieciešamas zāles?» raksta organizācija.

«Sustento» norāda, ka, iespējams, 10% pieaugums nav liels, taču, ja zāles tāpat ir pietiekami dārgas, bieži nav lietojamas tikai vienas, bet kopā ar citiem medikamentiem, dzeramas ilglaicīgi, summa veidojas diezgan liela.

Organizācija pauž, ka Latvijā nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai ir pakļauti 606 000 jeb 31% iedzīvotāju. Izteikti lielākā daļa tie ir pensijas vecuma cilvēki, kam zāles ir vitāli nepieciešamas, lai saglabātu veselību un dzīves kvalitāti, lai iespējami ilgāk spētu dzīvot pastāvīgi, papildus netērējot līdzekļus no sociālā budžeta.

«Mēs nezinām, vai sociālā budžeta izdevumi tiks ierēķināti plānojot veselības aprūpes budžeta pieaugumu. Nesaņemot zāles, šie slimie cilvēki būs spiesti saukt ātro palīdzību un smagākos gadījumos ārstēties slimnīcā. Tas viss tikai palielinās valsts budžeta izdevumus par veselības aprūpi un cerēto papildu ieņēmumu vietā ir jārēķinās ar zaudējumiem,» vēstulē raksta «Sustento».

Turklāt organizācija norāda, ka maksāt ievērojami vairāk par zālēm būs spiestas arī slimnīca, dienas stacionārs, ilgstošais sociālās aprūpes centrs, kuras apmaksā no valsts budžeta. Tādā veidā nauda tiks pārlikta no «viena valsts maciņa uz citu», pa ceļam, vai nu samazinot valsts ārstniecības iestādes iespējas to izmantot citām vajadzīgām lietām, vai arī gluži vienkārši - nodrošinot saviem klientiem lētāku, attiecīgi arī sliktāku veselības aprūpi.

Organizācija uzsver, ka Latvija jau ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm, bet, atceļot pazemināto PVN likmi zālēm, tā vienlaikus kļūs par valsti ar teju augstāko PVN likmi zālēm Eiropā.

«Sustento» apgalvo, ka jau patlaban Latvijā likme ir augstākā Baltijas valstīs: Lietuvā - 5%, Igaunijā - 9%, Latvijā - 12%, kā arī viena no augstākajām Eiropā, piemēram, Beļģijā un Nīderlandē tā esot 6%, Spānijā - 4%, Luksemburgā - 3%, Maltā - 0%.

«Izprotot FM vēlmi reformēt valsts nodokļu politiku un rast papildu līdzekļus valsts budžetā, «Sustento» kategoriski iestājas pret vēlmi budžeta robus aizlāpīt uz mazaizsargātu, slimu cilvēku rēķina, vēl vairāk pasliktinot zāļu pieejamību. Valsts nodokļu politikas veidošanai ir jābūt pārdomātam, izsvērtam ilgtermiņa pasākumam,» raksta organizācija.

