Pirmdien darbu pārtrauc VID klientu apkalpošanas centrs Ogrē

Turpmāk Ogres un tuvējo pašvaldību iedzīvotāji visus VID pakalpojumus klātienē varēs saņemt VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā, bet biežāk izmantotos - arī Ikšķiles vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Peldu ielā 22, Ikšķilē. Klātienes pakalpojumu sniegšana Ogrē tiek pārtraukta, jo Ogres pašvaldība, neraugoties uz VID centieniem, nerada iespēju nodrošināt VID pakalpojumu pieejamību pašvaldības telpās, kā tas bija sākotnēji plānots.

VID atgādina, ka izmaiņas attiecībā uz apkalpošanu klātienē šī gada laikā pakāpeniski skars vēl astoņus VID klientu apkalpošanas centrus, kuru darbība pašreizējās adresēs tiks pārtraukta, taču divi VID darbinieki arī turpmāk sniegs klātienes pakalpojumus attiecīgo pašvaldību telpās.

Sākot ar šī gada 30.aprīli darbība līdzšinējās adresēs tiks pārtraukta VID klientu apkalpošanas centros šādās pilsētās - Alūksnē (turpmāk - Dārza ielā 11), Krāslavā (turpmāk - Skolas ielā 9), Ludzā (turpmāk - Raiņa ielā 16), Limbažos (turpmāk - Vecajā Sarmes ielā 10) un Gulbenē (turpmāk - Ozolu ielā 2a). Savukārt, no šī gada 3.jūlija darbība tiek pārtraukta VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46 (turpmāk - Talejas ielā 1), no 31.maija - Valkā (turpmāk - Rīgas ielā 25), bet no 31.jūlija - Talsos (turpmāk - Kareivju ielā 7).

VID atgādina, ka šobrīd visā Latvijā darbojas 77 VPVKAC, kuros iedzīvotāji pašlaik un arī turpmāk varēs saņemt biežāk klātienē izmantotos VID pakalpojumus, proti, gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu gan papīra formātā, gan palīdzību, iesniedzot to elektroniski, iesniegumu pieņemšanu par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu. Darbinieki VPVKAC var sniegt atbalstu un palīdzību darbam ar VID EDS, informējot un apmācot klientus VID e-pakalpojumu izmantošanā.

Lēmums par VID Ogres klientu apkalpošanas centra slēgšanu tika pieņemts VID klientu apkalpošanas centru atrašanās vietu optimizēšanas ietvaros. Tā paredz pakāpenisku VID apsaimniekojamās un nomājamās platības samazināšanu, saglabājot finansiāli izdevīgākos variantus, savukārt darba vietas tiek pārceltas uz citām VID rīcībā esošām telpām, sekmējot darba telpu ekonomiskāku izmantošanu.

Tāpat VID norāda, ka ievērojami resursi ir ieguldīti tieši VID informācijas tehnoloģiju attīstībā, kā rezultātā daudzi procesi ir automatizēti un praktiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami attālināti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tādējādi būtiski samazinot nepieciešamību apmeklēt VID klātienē. Kopš 2010.gada vairākām iedzīvotāju grupām EDS izmantošana ir obligāta: valsts amatpersonām - kopš 2010.gada, juridiskajām personām - kopš 2012.gada, bet fiziskām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - kopš 2014.gada. Kopš 2014.gada 1.jūnija arī ikvienas personas algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniska dokumenta formā, izmantojot EDS.

