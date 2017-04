«Rīgas siltums» Pārdaugavā uzstāda sistēmu, kas būtiski samazina vidē nonākušo kaitīgo izmešu saturu

Īstenojot efektīvu, ekonomisku videi un iedzīvotājiem arvien draudzīgāku siltumenerģijas ražošanu, AS «RĪGAS SILTUMS» katlumājā Kuģu ielā 26A uzstāda sistēmu «Optinox», kas samazina kaitīgo izmešu (NOX) saturu par vairāk kā 60%. Turklāt ražošanas procesā, patērējot mazāku dabasgāzes daudzumu, tiek saražots tas pats siltumenerģijas daudzums, tādējādi ražošanas process ir videi draudzīgāks.

AS «Rīgas Siltums» valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: «Jaunu tehnoloģiju ieviešana un esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu modernizācija, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, ir viena no mūsu prioritātēm negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai. Šī ir pirmā šāda veida iekārta, kas uzstādīta Rīgā un arī Latvijā, taču domāju, ka ne pēdējā. AS «Rīgas Siltums» noteikti izvērtēs iespējas to izmantot arī citās uzņēmuma katlumājās, tādā veidā paaugstinot darbības efektivitāti, samazinot kaitīgo izmešu daudzumu un samazinot siltumenerģijas ražošanas pašizmaksu. Strādājam, lai ik dienas kļūtu draudzīgāki gan videi, gan rīdziniekiem!»

Realizējot projektu par degšanas gaisa mitrināšanas sistēmas «Optinox» uzstādīšanu automatizētajā gāzes katlumājā Kuģu ielā 26A, dabasgāzes dedzināšanas procesā radītās dūmgāzes tiek vairākkārt dzesētas, un papildus tiek uzsildīts un mitrināts gaiss, kas tiek padots katlā degšanas procesa nodrošināšanai, rezultātā panākot:

1) cilvēka veselībai draudzīgāku siltumenerģijas ražošanu, ko nodrošina kaitīgo izmešu (NOx jeb slāpekļa savienojumu) samazinājums par 60%;

2) videi draudzīgāku siltumenerģijas ražošanu, ko nodrošina mazāks dabasgāzes patēriņš, ražošanas procesā iegūstot to pašu siltumenerģijas daudzumu. Salīdzinājumam, pagājušajā gadsimtā iekārtās dūmgāzu temperatūra atkarībā no kurināmā veida svārstījās no 120°C līdz 200°C. Kondensācijas ekonomaizeru izmantošana ļāva nodzesēt dūmgāzes līdz 50°C - 60°C. Ar «Optinox» sistēmas palīdzību dūmgāzes tiek nodzesētas līdz 20°C, un iegūtais siltums tiek izmantots centralizētās siltumapgādes sistēmā.

AS «Rīgas Siltums» padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko, apmeklējot katlumāju klātienē, norādīja, ka: «Man ir prieks, ka AS «Rīgas Siltums» ar šo soli prezentē izcilu piemēru, kā izmantojot pasaulē vadošo uzņēmumu piedāvātos inovatīvos risinājumus, vienlaikus tiek dots būtisks ieguldījums gan vides kvalitātes uzlabošanā, gan tiek palielināta uzņēmuma darbības efektivitāte.»

Viena no AS «Rīgas Siltums» darbības vērtībām ir vides saglabāšana, gudra un tālredzīga dabas resursu izmantošana, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi gan uz cilvēkiem, gan dabu, un «Optinox» sistēmas uzstādīšana ir viens no mērķtiecīgiem AS «Rīgas Siltums» soļiem vides politikas principu īstenošanā.

AS „RĪGAS SILTUMS” uzstāda sistēmu, kas samazina vidē nonākušo kaitīgo izmešu saturu