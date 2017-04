«Norvik bankas» auditētā peļņa pērn - € 9,427 miljoni; revidenta atzinums ar iebildēm

«Norvik banka» pagājušajā gadā strādāja ar auditēto peļņu 9,427 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem 2015.gadā, liecina bankas publiskotā informācija.

Neatkarīgā revidenta SIA «PricewaterhouseCoopers» atzinums par bankas finanšu pārskatu ir ar iebildēm.

Tostarp bankas revidents atzīmē, ka 2015.gada 31.decembrī, pārvērtējot Krievijas rubļos izteikto aktīvu vērtību uz eiro, piemērots valūtas kurss, kas atšķiras no piemērojamā gada beigu kursa. Ja 2015.gada 31.decembrī tiktu piemērots gada beigu kurss, uzkrāto zaudējumu apmērs palielinātos par 8,406 miljoniem eiro. Arī grupas un bankas zaudējumi pirms nodokļiem par gadu, kas noslēdzās 2015.gada 31.decembrī, un peļņa pirms nodokļiem konsolidētajos un bankas finanšu pārskatos par gadu, kas noslēdzās 2016.gada 31.decembrī, palielinātos par 8,406 miljoniem eiro.

Reklāma

Tāpat revidents norāda, ka nav atzīti pietiekami uzkrājumi kredītu un ieguldījumu īpašumu vērtības samazināšanai 2016.gada 31.decembrī, proti, revidenta ieskatā grupas un bankas peļņa pirms nodokļiem un peļņa pēc nodokļiem ir jāsamazina par 8,349 miljoniem eiro gadā, kas noslēdzās 2016.gada 31.decembrī.

Bankas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2016.gada pirmajā pusgadā tika pabeigts «Visa Inc.» akcijas atpirkšanas darījums, kura ietvaros banka saņēma 10,7 miljonus eiro kā tīro peļņu no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošanas, vienlaikus 2016.gadā papildus atzīti kredītu un investīciju portfeļa vērtības samazināšanas zaudējumi 11 miljonu eiro apmērā, salīdzinot ar 28 miljoniem eiro 2015.gadā.

Tāpat bankas vadība informē, ka «Norvik bankas» neto procentu ienākumi 2016.gadā samazinājās līdz 11 miljoniem eiro, salīdzinot ar 17 miljoniem eiro 2015.gadā, bet neto komisijas naudas ienākumi, neskatoties uz palielināto ārējo spiedienu un samazinātajiem transakciju apmēriem, 2016.gadā pieauga līdz 19 miljoniem eiro salīdzinājumā ar gandrīz 17 miljoniem eiro 2015.gadā.

«2016.gads nenoliedzami ir bijis svarīgs «Norvik bankas» attīstības posms. Banka ir panākusi būtisku progresu izvirzīto mērķu sasniegšanā. Vadības skatījumā 2016.gads ir bijis sekmīgs, kaut arī sarežģīts posms ceļā uz bankas ilgtermiņa un efektīvas klātbūtnes nodrošināšanu Latvijas un starptautiskajos finanšu tirgos. Šis ir bijis intensīvs periods, kuru raksturo koncentrēšanās uz jauna līdzsvarota biznesa modeļa ieviešanu dažādiem klientu segmentiem, produktu veidiem un tirgiem, nodrošinot atbilstību visām obligātajām normatīvajām prasībām, lai veicinātu bilances un radīto ienākumu palielināšanu un diversificēšanu,» teikts vadības ziņojumā.

Bankas vadība arī norāda, ka 2016.gada pirmajā pusē tika veiktas būtiskas izmaiņas Latvijas likumos un tiesību aktos, kas regulē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un cīņu pret terorisma finansēšanu (AML) un pozitīvi ietekmē sistemātiskā riska samazināšanu klientu-nerezidentu portfeļos un ar transakcijām saistītajos biznesa virzienos. Papildu šo jauno prasību ieviešanai banka izgājusi neatkarīgo AML pārbaudi, ko veica ASV uzņēmums «Navigant Consulting,Inc.». «Pārbaudes rezultāti tika saņemti 2016.gada augustā - banka saņēmusi augstu novērtējumu tās AML kultūras, darbinieku apmācības un kompetences un iekšējā audita jomās,» piebilst «Norvik bankas» vadība.

Vienlaikus bankas vadība arī informē, ka 2016.gada oktobrī banka parakstīja līgumu par «Siron» sistēmas ieviešanu ar ASV uzņēmumu «FICO-Tonbeller», kas ir pasaules mēroga līderis moderno tehnoloģiju risinājumu izstrādē finanšu iestādēm, ar mērķi uzraudzīt aizdomīgus un krāpnieciskus darījumus.

Tāpat bankas vadība norāda, ka 2016.gada ceturtajā ceturksnī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veikusi auditu par bankas darbības atbilstību «Likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (naudas atmazgāšanu) un terorisma finansēšanas novēršanu» un «Klientu padziļinātās izpētes noteikumu» prasībām. Taču finanšu pārskata parakstīšanas datumā - 31.martā - audita rezultāti vēl nebija saņemti.

«Uz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumu process turpinās, un gala pārskats ar audita rezultātiem vēl nav saņemts. Neskatoties uz to, ka šis fakts rada nenoteiktību attiecībā uz šo procesu potenciālo ietekmi nākotnē, bankas vadība apliecina, ka audita rezultāti neietekmēs bankas spēju pildīt savas saistības pret klientiem un partneriem. Kopumā banka ievēro saistošus tiesību aktus un noteikumus, arī attiecībā uz naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Bankas iekšējā kontroles sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota un attīstīta, turklāt bankā tiek veikti nepieciešamie pasākumi, kas vērsti uz visu klientu aizdomīgu un neparastu darījumu novēršanu,» piebilsts finanšu pārskatā.

Pēc bankas vadības minētā, 2016.gadā sākts vērienīgs darbs pie bankas biznesa modeļa attīstības «private banking» sektorā. «Iniciatīvu izveidot «Private banking & Wealth management» biznesu 2015.gadā ierosināja bankas akcionāri, savukārt, 2016.gadā banka uzsāka «private banking» biznesa modeļa praktisko izveidi. «Private banking» ilgtermiņa mērķis ir apvienot centienus klientu (gan rezidentu, gan nerezidentu) apkalpošanas jomā iekšējā tirgū un starptautiskajos tirgos. Apkalpošanas modelis ir vērsts uz klientu kapitāla aizsardzību un palielināšanu, kā arī rūpēm par to ģimenes locekļiem. Šī modeļa pamatā ir orientēšanās uz ilgtermiņa attiecību ar klientu izveidi tā, lai bankas privātbaņķieri perspektīvā apkalpotu vairākas nākamās paaudzes,» teikts vadības ziņojumā.

Tāpat bankas vadība informē, ka 2016.gadā izbeigtas tiesvedības civillietās, kas saistītas ar SIA «Winergy». 2016.gada beigās tika pilnībā atbrīvotas visas naudas plūsmas no vēja elektrostacijās saražotās alternatīvās elektroenerģijas pārdošanas, tika atcelti deviņām vēja elektrostacijām un apakšstacijai piemērotie aresti, tāpat no aresta tika atbrīvoti naudas līdzekļi 1,97 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti «Winergy» saistību pret valsts budžetu izpildei un «Norvik bankas» procesuālo izdevumu segšanai. Šobrīd «Winergy» un banka ir noslēgušas vienošanos par parāda restrukturizāciju, saskaņā ar kuru «Winergy» 2016.gadā veiksmīgi nokārtoja saistības pret banku atbilstoši apstiprinātajiem maksājumu grafikiem. «Winergy» neto naudas plūsma, kas iegūta no ikdienas saimnieciskās darbības, ir lielāka nekā četri miljoni eiro gadā, un tā ļaus uzņēmumam nākotnē pilnībā dzēst visas kredītsaistības un samaksāt procentu ienākumus, ko paredz kredītlīgumi.

Bankas vadība arī atzīmē, ka 2016.gadā «Norvik bankai» ir izdevies atvērt 10 korespondentkontu ASV dolāros, neskatoties uz globālo spiedienu uz daudzām bankām šajā jomā.

«2016.gads meitasbankai Krievijā kļuvis par kārtējo izturības pārbaudi ilgstošo svārstību apstākļos Krievijas un pasaules ekonomikā. Svarīgākais sekmīga gada nosacījums bija iekšējā stabilitāte un konservatīvisms. Visas Krievijas Federācijas Centrālās Bankas noteiktās normatīvās prasības tiek izpildītas, ievērojot lielas rezerves. Šobrīd Krievijā banka ir pārstāvēta piecos Krievijas reģionos ar 35 birojiem, no kuriem visi ir uzrādījuši pozitīvus finanšu rādītājus 2016.gadā. Katru mēnesi bankas birojus apmeklē līdz 50 tūkstošiem klientu, un tajās tiek apkalpoti vairāk nekā 14 tūkstoši juridisko personu. 2017.gadā tiek plānots vēl vairāk paplašināt filiāļu tīklu Krievijas reģionos,» piebilsts vadības ziņojumā.

«Norvik bankas» aktīvi 2016.gada 31.decembrī bija 878,176 miljonu eiro apmērā, kas ir par 12,7% jeb 127,484 miljoniem eiro mazāk nekā 2015.gada beigās, kad bankas aktīvi bija 1,006 miljardi eiro.

Savukārt «Norvik bankas» piesaistīto noguldījumu apmērs 2016.gada 31.decembrī bija 686,338 miljoni eiro, kas ir par 154,575 miljoniem eiro jeb 18,4% mazāk nekā iepriekšējā gada beigās. Noguldījumu samazinājumu veicināja starptautisko klientu noguldījumu apmēra kritums, kas ir raksturīgs Latvijas banku sektorā tām bankām, kuras apkalpo starptautiskos klientus, atzīmē bankas vadība.

Bankas likviditātes rādītājs pagājušā gada beigās bija 59,45%, bet bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 21,44% (bankai noteiktā minimālā prasība - 13,7%).

«Atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai Banka plāno saglabāt savu nišu finanšu tirgū, kā arī piesaistīt jaunus klientus, piedāvājot kvalitatīvu apkalpošanu, jaunus produktus un paplašinot savu pakalpojumu klāstu citos ģeogrāfiskajos reģionos. Banka turpinās strādāt atbilstoši stratēģijai attiecībā uz komisijas ienākumiem, proti ar transakciju biznesu saistītiem komisijas ienākumiem, kas ietver sevī valūtas maiņas operācijas, maksājumu pakalpojumus un aktīvu pārvaldīšanu,» piebilsts vadības ziņojumā.

Bankas vadība arī atzīmē, ka pērn dividendes netika izmaksātas, kā arī 2017.gadā peļņas sadale nav plānota. «Kapitāla un likvīdo resursu apmēra pieaugums ļāvis bankai koncentrēties uz biznesa paplašināšanu Latvijā un ārzemēs, privātajiem klientiem-rezidentiem un starptautiskiem korporatīvajiem klientiem. Tajā pašā laikā banka turpina strādāt pie kapitāla pozīcijas uzlabošanas savu stratēģisko mērķu sasniegšanai. Viens no galvenajiem uzdevumiem bankas ikdienas darbībā ir risku – galvenokārt kredītu, tirgus un likviditātes risku izvērtējums. Banka pastāvīgi kontrolē naudas plūsmu likviditāti, nodrošinot bankas obligāto spēju pildīt tās saistības pret noguldītājiem un kreditoriem mainīgas ekonomiskās vides apstākļos. Bankas vadība pilnveido un uzlabo politiku, pieeju un procedūru efektivitāti kreditēšanas jomā un attiecībā uz darbībām finanšu tirgos, samazinot bankas un grupas pakļautību raksturīgajiem riskiem, veicot šīs darbības,» klāstīts vadības ziņojumā.

Vienlaikus bankas publiskotajā finanšu pārskatā atzīmēts, ka «Norvik bankas» vadība ir rūpīgi izvērtējusi apstākļus, kas ietekmē grupas un bankas spēju turpināt nepārtrauktu uzņēmējdarbību. Tostarp, pēc bankas vadības minētā, galvenie riski, kas var būtiski ietekmēt grupas un bankas darbību un finanšu stāvokli, ir ekspozīcija Krievijas aktīvos, tostarp valūtas risks, tas, kāds būs realizētais gala rezultāts no būtiskiem ieguldījumu īpašumiem un kredītiem, kā arī atbilstība normatīvajām prasībām, tostarp bankas kapitāla pietiekamības nodrošināšana.

«Bankas vadība ir secinājusi, ka finanšu pārskatu sagatavošanā ir piemērojams darbības turpināšanas princips. Tomēr joprojām pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nozīmīgas šaubas par bankas spēju turpināt darbību. Tas saistīts ar nepieciešamību veiksmīgi īstenot bankas apstiprināto stratēģiju, kas savukārt atkarīgs no bankas spējas samazināt neprofila ekspozīciju, un nodrošināt pietiekošu ienesīgumu no bankas pamatdarbības. Savukārt bankas pamatdarbības stratēģijas īstenošana ir atkarīga no FKTK uzlikto ierobežojumu atcelšanas,» teikts finanšu pārskatā.

Ar pilnu «Norvik bankas» 2016.gada pārskatu un revidenta ziņojumu var iepazīties bankas mājaslapā.

Jau vēstīts, ka 2015.gadu «Norvik banka» noslēdza ar zaudējumiem 10,395 miljonu eiro apmērā. Vienlaikus «Norvik bankas» revidents «Deloitte Audits Latvia» atteicās sniegt atzinumu par bankas 2015.gada finanšu pārskatu.

Pēc aktīvu apmēra «Norvik banka» 2016.gada beigās bija astotā lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati. «Norvik bankas» akciju kontrolpaketes īpašnieks ir Grigorijs Guseļņikovs.

Saistītie raksti