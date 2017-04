Pērn no valsts lielākās nodokļu atmaksas saņēma «LDz Cargo», «Agerona» un «Contiplus Riga»

Pagājušajā gadā lielākās atmaksātās nodokļu summas no valsts saņēmuši uzņēmumi SIA «LDz Cargo», SIA «Agerona» un SIA «Contiplus Riga», liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publicētā informācija.

Aģentūrai LETA VID skaidroja, ka daļai no nodokļu maksātājiem kopējie maksājumi budžetā ir negatīvi tāpēc, ka VID atmaksātā summa pārsniedz nodokļos iemaksāto. Lielās atmaksājās summas var veidoties galvenokārt pievienotās vērtības nodoklim - pie eksporta, pazeminātās likmes darījumiem vai arī strauji pieaugot uzņēmuma aktīviem. Tāpat var veidoties lielās uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) pārmaksas, jo UIN tiek maksāts veicot avansa maksājumus, ko, noslēdzot gada pārskatu, pārrēķina.

Tā pērn Latvijas dzelzceļa kompānijas «Latvijas dzelzceļš» (LDz) meitasuzņēmums «LDz Cargo», kas nodarbojas ar kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu, no valsts budžeta nodokļu atmaksā saņēmis par 11,75 miljoniem eiro vairāk nekā tika nomaksāts nodokļos.

Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirgotājs «Agerona» no valsts budžeta nodokļu atmaksā saņēmis par 4,59 miljoniem eiro vairāk nekā tika samaksāts nodokļos, bet kokapstrādes mašīnu un iekārtu vairumtirgotājs «Contiplus Riga» nodokļu atmaksā saņēmis par 4,23 miljoniem eiro vairāk nekā iemaksāts budžetā.

Kravu autopārvadājumu veicējs SIA «Kvinto GR» nodokļu atmaksā saņēmis par 3,39 miljoniem eiro vairāk nekā iemaksāts budžetā, bet SIA «Jēkabpils piena kombināts» nodokļu atmaksā saņēmis par 3,38 miljoniem eiro vairāk nekā iemaksāts budžetā.

Vēl lielākās nodokļu atmaksas no budžeta saņēmušo uzņēmumu pirmajā desmitniekā atrodas AS «Pasažieru vilciens» ar 3,36 miljoniem eiro, biodegvielas ražotājs SIA «Bio-Venta» ar 2,2 miljoniem eiro, tranzīta kravu pārvadātājs AS «Baltijas Tranzīta serviss» ar 2,04 miljoniem eiro, piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirgotājs SIA «Piena partneri» ar 11,78 miljoniem eiro un aviācijas degvielas piegādātājs SIA «Gulfstream Oil», kura saņemtās nodokļu atmaksas par 1,76 miljoniem eiro pārsniedz budžetā iemaksāto summu.

LETA jau ziņoja, ka visvairāk pērn Latvijas valsts kopbudžetā iemaksāja trīs naftas produktu tirgotāji - SIA «Circle K Latvia» (iepriekš «Statoil Fuel & Retail Latvia»), SIA «Neste Latvija» un SIA «Orlen Latvija».

«Circle K Latvia» pērn nodokļos samaksāja 182,45 miljonus eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā pieejamā informācija par VID administrētajiem nodokļiem. «Neste Latvija» pērn nodokļos samaksāja 120,24 miljonus eiro, bet «Orlen Latvija» samaksāja 118,4 miljonus eiro.

VID mājaslapā publicēta informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) pagājušajā gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummu. Atsevišķi izdalīti dati par iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummu, kā arī par vidējo nodarbināto personu skaitu.

Nosakot nodokļu maksātāju valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu, tika atlasīti maksājumi šādos maksājumu veidos: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis, azartspēļu un izložu nodoklis, elektroenerģijas nodoklis, subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kā arī uzņēmējdarbības riska valsts nodeva un muitas nodoklis. Taksācijas gadā valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu aprēķina, atskaitot no valsts kopbudžetā iemaksātās nodokļu summas atmaksāto summu, ņemot vērā arī pārskaitījumus no viena maksājuma veida uz otru.

