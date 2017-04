Pērn veikti 15 449 iepirkumi par € 1,9 miljardiem

Pagājušajā gadā Latvijā veikti 15 449 iepirkumi par kopējo summu 1,9 miljardi eiro, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijas sēdē sacīja Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāja Dace Gaile.

Lielākā daļa no iepirkumiem - 11 989 - bija tā dēvētie mazie iepirkumi jeb tādi iepirkumi, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 eiro pakalpojumiem un precēm, bet no 20 000 eiro līdz 170 000 eiro būvdarbiem. Iepirkumu skaits zem tā dēvētā Eiropas Savienības (ES) līgumcenu sliekšņa, kas ir no 42 000 eiro līdz 134 000 eiro pakalpojumiem un precēm, bet no 170 000 eiro līdz 5,186 miljoniem eiro būvdarbiem, pērn bija 2190. Savukārt iepirkumu skaits virs ES līgumcenu sliekšņa, kas tiek piemērots iepirkumiem no 135 000 eiro pakalpojumiem un precēm, bet no 5 225 000 eiro būvdarbiem, pērn bija 1270.

Kopējais pasūtītāju skaits iepirkumos pērn bija 1481 - pašvaldības un tiešās pārvaldības iestādes. Tāpat pērn pasūtījumus veica 235 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

Gaile stāstīja, ka pagājušajā gadā nedaudz samazinājies IUB iesniegto sūdzību skaits. Pērn iesniegtas 842 sūdzības, no kurām IUB izskatījis 462. Gadu iepriekš tika iesniegtas 952 sūdzības, izskatītas tika 559.

Pērn lielākā daļa no sūdzībām bija par iepirkumiem būvniecības jomā - 38%, auto iepirkumos - 8%, pārtikas iepirkumos - 6%, IT jomā - 6%, atkritumu apsaimniekošanā - 6% un apsardzes pakalpojumos - 4%, norādīja Gaile.

No IUB izskatītajām 462 sūdzībām 232 jeb gandrīz 50% pērn tika atzītas par nepamatotām, 215 par pamatotām, bet 15 sūdzībās pieņemts lēmums izbeigt lietvedību.

Pagājušajā gadā IUB ir piemērojis 46 administratīvos sodus, no tiem 34 naudas sodus, no kuriem 13 ir pārsūdzēti, bet viens ir atcelts, atzīmēja Gaile.

