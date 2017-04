«Rīgas meži» šajā pavasarī plāno iestādīt € 1,346 miljonus

Pašvaldības SIA «Rīgas meži» šajā pavasarī, iestādot 1,346 miljonus priežu, egļu, bērzu un melnalkšņu stādus, plāno atjaunot mežu 450 hektāru platībā, informēja uzņēmuma valdes loceklis Edgars Vaikulis.

Stādāmo kociņu skaits un plānotā atjaunojamā platība ir līdz šim lielākā «Rīgas meži» gadā atjaunojamā platība.

Gaujas mežniecības Garkalnes iecirknī tiks iestādīti 32,9 hektāri, bet Juglas iecirknī 99,1 hektārs jauna meža, Daugavas mežniecībā iestādīs jaunu mežu 89,3 hektāru platībā, Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī atjaunos 48,8 hektārus, Olaines iecirknī 138 hektārus, bet Katrīnas mežniecībā - 42 hektārus meža.

Visvairāk - 934 400 jeb 69,4% - Rīgas pašvaldībai piederošajos mežos tiks stādīti priežu ietvarstādu, 252 400 jeb 18,7% egļu ietvarstādu un kailsakņu, 74 900 jeb 5,61% bērzu un 84 400 jeb 6,3% melnalkšņu stādu.

Meža atjaunošana pamatā notiek pavasarī - aprīlī un maijā, taču, atkarībā no laika apstākļiem, sausajos meža augšanas tipos jaunu mežu var stādīt arī rudenī - no augusta beigām līdz oktobra vidum. Vasaras beigās un rudenī atjaunojamās meža platības tiks plānotas atkarībā no pavasara stādīšanas rezultātiem.

«Rīgas meži» Norupes kokaudzētavā ik gadu izaudzē līdz pat trim miljoniem stādu. Priežu un egļu stādi «Norupes» kokaudzētavā ir arī nopērkami un to apjoms meža atjaunošanai ir pietiekams gan «Rīgas meži» vajadzībām, gan pārdošanai privātajiem mežu īpašniekiem. Bet, ja meža atjaunošanai nepieciešami bērza vai melnalkšņa stādi, ar kokaudzētavu var noslēgt līgumu par stādāmā materiāla izaudzēšanu.

