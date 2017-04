«Lattelecom» priekšsēdētāja Gulbja atalgojums pērn sarucis par teju € 200 000

Telekomunikāciju uzņēmuma «Lattelecom» valdes priekšsēdētāja Jura Gulbja atalgojums pērn bija 313 242 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2016.gadu.

«Lattelecom» valdes priekšsēdētāja atalgojums pērn sarucis par 190 583 eiro - 2015.gadā Gulbja alga bija 503 825 eiro, bet 2014.gadā - 392 029 eiro.

Gulbja deklarācijā norādītas parādsaistības 13 187 eiro apmērā, bet citiem viņš divos aizdevumos aizdevis kopumā 138 277 eiro.

Reklāma

Pērn Gulbis saņēmis apdrošināšanas atlīdzību no «BTA Insurance Company» 4449 eiro apmērā, kā arī pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 409 eiro apmērā. Vēl Gulbis saņēmis dividendes no AS «Ceļuprojekts» 64 eiro apmērā, un citus ienākumus 753 eiro apjomā no «Lauku atbalsta dienesta».

Gulbim ir bezskaidras naudas uzkrājumi - 116 077 eiro «Swedbank» un 37 863 eiro AS «Pirmais slēgtais pensiju fonds».

Gulbja lietošanā ir 2014.gada izlaiduma vieglā automašīna «Audi Q5», 2015.gada vieglā automašīna BMW. Gulbis nomā divus dzīvokļus Rīgā.

Viņam pieder arī AS JDKML kapitāla daļas ar nominālvērtību 446 142 eiro.

Pērn Gulbis veicis mācību pirkumu bērniem 25 160 eiro apmērā, kā arī veicis iemaksu 30 000 eiro apmērā par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanas polisi.

Vēl pie Gulbja pērn veiktajiem darījumiem minēta aizdevuma izsniegšana 40 000 eiro apmērā, izdevumi par dzīvokļa īri 17 605 eiro apjomā, aizdevuma atmaksa 77 000 eiro apjomā, dāvinājums aizdevuma atmaksai ieskaita veidā 400 000 eiro apmērā, kā arī aizdevuma atmaksa (ieskaits no dāvinājuma) 400 000 eiro apmērā.

Saistītie raksti