«Balsts»: Darījumu skaits ar mājokļiem pirmajā ceturksnī audzis par 2,2%

Šā gada pirmajā ceturksnī darījumu skaits ar mājokļiem Rīgā ir audzis par 2,2%, informēja nekustamo īpašumu kompānijas «Balsts» valdes priekšsēdētājs Aigars Zariņš.

Gada pirmajā ceturksnī tika novērotas darījumu skaita izmaiņas - straujš pieaugums gada pašā sākumā (par 19,9%) un kritums februārī (par 11,2%), savukārt jau martā darījumu skaits atkal ir pieaudzis. Kopumā gada pirmais ceturksnis, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, iezīmē darījumu skaita pieaugumu par 2,2%.

«Darījumu skaita pieaugums ir saistīts ar iedzīvotāju pozitīvo skatu uz nākotni un aktīvu banku kreditēšanu. Šos rādījumus pozitīvi ietekmē arī 2016.gada oktobrī piešķirtais finansējums «Attīstības finanšu institūcijas «Altum»» programmai, kas finansējumu galvojumus varētu izsniegt vēl vismaz līdz maijam,» skaidroja Zariņš.

Martā sērijveida dzīvokļi tika piedāvāti vidēji par 723 eiro par kvadrātmetru. Visaugstākās cenas ir Teikas rajonā - 867 eiro par kvadrātmetru, taču viszemākās, lai arī ar visstraujāko cenas pieaugumu, joprojām ir Bolderājā - 491 eiro par kvadrātmetru. Rīgas sērijveida dzīvokļu vidējais cenas pieaugums 0,11% līdz 1,03% robežās šomēnes novērojams visos Rīgas mikrorajonos, bet nemainīgs tas saglabājies centrā un jaunajos projektos, informēja Zariņš.

Īres dzīvokļu pieprasījums arī šā gada martā turpina pārsniegt piedāvājumu, norādīja Zariņš. Jaunajos projektos un kapitāli rekonstruētajās Rīgas centra mājās īres likmes ir tuvu 10 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Daļēji remontētās mājās dzīvokļu īres likmes ir vidēji 6,5 eiro par kvadrātmetru mēnesī, taču neremontētās - 5,5 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Vislielākais piedāvājums ir bijis Purvciemā, Pļavniekos un Ķengaragā, savukārt viszemākais - Bolderājā.

Jauno projektu segmentā martā pircēju aktivitāte no vietējo iedzīvotāju puses ir saglabājusies iepriekšējo mēnešu līmenī, sacīja Zariņš. Cenas par jauno projektu dzīvokļiem mikrorajonos šobrīd ir vidēji no 1000 eiro līdz 1750 eiro par kvadrātmetru, galvaspilsētas centrā no 1500 eiro līdz 3900 eiro par kvadrātmetru. Ekskluzīvu objektu segmentā dzīvokļa ar pilnu apdari cena var variēt no 2600 eiro līdz 4000 eiro par kvadrātmetru.

Nomas likme telpām ar 150-300 kvadrātmetru platību Rīgas tirdzniecības centros ir 15-25 eiro par kvadrātmetru, līdz 100 kvadrātmetriem - 30-55 eiro par kvadrātmetru. Rīgas populārākajās tirdzniecības ielās komercplatību nomas likmes ir 20-40 eiro par kvadrātmetru, Vecrīgā - 20-50 eiro par kvadrātmetru.

