«SEB līzings» lielāko izaugsmi šogad lēš automašīnu līzinga segmentā

SEB grupas uzņēmums «SEB līzings» jaunpiešķirtā finansējuma apjomu šogad plāno palielināt par 10% salīdzinājumā ar 2016.gadu, un vislielākā izaugsme tiek sagaidīta automašīnu līzinga segmentā, pastāstīja «SEB līzinga» valdes priekšsēdētāja Jeļena Gavrilova.

Šī gada sākumā gan novērots neliels, apmēram 2% kritums, taču Gavrilova atzina, ka janvāris un februāris parasti nav aktīvākie mēneši un biznesa apjomi sāks augt pavasarī.

«SEB līzinga» portfelis 2017.gada 1.janvārī bija 251 miljons eiro, kas ir par 17% vairāk nekā gadu iepriekš. Darījumu skaits 2016.gadā pieauga par 24%.

Reklāma

Gavrilova vērtēja, ka 2016.gads bija ļoti labs gads. Viņa atzīmēja, ka «SEB līzings» ieguva pirmo vietu jauno auto līzinga tirgū - «SEB līzinga» tirgus daļa šajā segmentā sasniedza 25%. Nozīmīgs darījums «SEB līzingam» pērn bija Valsts policijas jauno automašīnu iepirkums.

«SEB līzinga» dati rāda, ka auto darījumu apjoms pērn kopumā auga par 45%, tai skaitā jauno automašīnu segmentā bija 63% pieaugums, bet lietotu automašīnu segmentā bija 9% pieaugums. Privātpersonu segmentā jauno auto finansējuma apjoms palielinājās par 48%, bet lietotu auto segmentā kāpums bija 6%. Juridisko personu segmentā jauno auto finansējuma apjoms palielinājās par 63%, bet darījumu skaits pieauga par 75%.

Gavrilova skaidroja, ka uzņēmumi iegādājas automašīnas līzingā, jo bankas finansējums ir samērā nedārgs un tādējādi uzņēmumi savus līdzekļus var ieguldīt citur, piemēram, ražošanas attīstībā.

«SEB līzinga» portfelī automašīnu līzinga īpatsvars ir vislielākais. No kopējā portfeļa 45% ir automašīnas, 10% ir autobusi, 8% ir iekārtas, ap 10% ir industriālā tehnika, ap 20% ir komerctransports un ap 6% agro tehnika.

Gavrilova atzīmēja, ka arī komerctransportam pērn bija ļoti labs finansējuma apjomu pieaugums - par 51%, bet iekārtu segmentā bija kāpums par 33%.

Vērtējot šī gada attīstības iespējas, «SEB līzinga» valdes priekšsēdētāja atzina, ka komerctransporta līzinga apjomi būs atkarīgi no ģeopolitiskās situācijas, tomēr smago automašīnu un vilcēju segmentā var sagaidīt nelielu pieaugumu. Agrotehnikas un industriālais līzings varētu palikt iepriekšējā līmenī. Tas ir tāpēc, ka Eiropas līdzfinansējuma saņemšanai izvirzīts nosacījums, ka tehnikai ir jābūt īpašumā. Šādā situācijā SEB klientiem piedāvāt nevis līzingu, bet kredītu. Neliela izaugsme tiek gaidīta autobusu līzinga jomā. Tomēr lielākās izaugsmes cerības saistītas ar automašīnu līzingu. Tiek sagaidīta arī būvniecības izaugsme, līdz ar to arī pieprasījumu pēc būvtehnikas. Šī joma būs viens no «SEB līzinga» fokusiem 2017.gadā.

Saistītie raksti