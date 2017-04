Visvairāk pērn nodokļos samaksāja naftas produktu tirgotāji - «Circle K Latvia», «Neste Latvija» un «Orlen Latvija»

Visvairāk pērn Latvijas valsts kopbudžetā iemaksāja trīs naftas produktu tirgotāji - SIA «Circle K Latvia» (iepriekš «Statoil Fuel & Retail Latvia»), SIA «Neste Latvija» un SIA «Orlen Latvija».

«Circle K Latvia» pērn nodokļos samaksāja 182,45 miljonus eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā pieejamā informācija par VID administrētajiem nodokļiem.

«Neste Latvija» pērn nodokļos samaksāja 120,24 miljonus eiro, bet «Orlen Latvija» samaksāja 118,4 miljonus eiro.

AS «Latvijas Gāze» nodokļos pērn samaksāja 110,92 miljonus eiro, SIA «Philip Morris Latvia» - 100,92 miljonus eiro, SIA «Maxima Latvija» ar 94,22 miljoniem eiro, AS «Latvenergo» - 85,62 miljonus eiro, SIA «Rimi Latvija» - 32,19 miljonus eiro, SIA «Baltic Sales Network» - 81,27 miljonus eiro, VAS «Latvijas dzelzceļš» - 66,61 miljonu eiro.

Otrajā desmitniekā lielāko nodokļu maksātāju topā ietilpst AS «Latvijas valsts meži» ar nomaksātiem 63,53 miljoniem eiro, SIA «East-West Transit» ar 54,69 miljoniem eiro, AS «Latvijas balzams» ar nomaksātiem 53,16 miljoniem eiro, SIA «Pirmas» ar 51,15 miljoniem eiro, AS «Sadales tīkls»ar 45,84 miljoniem eiro, SIA «Greis loģistika» ar 37,65 miljoniem eiro, AS «Swedbank» ar 40,45 miljoniem eiro. SIA «Lattelecom» nodokļos samaksāja 33,78 miljonus eiro, SIA «Depo DIY» - 33,16 miljonus eiro, SIA «LDz ritošā sastāva serviss» - 31,66 miljonus eiro, liecina informācija par VID administrētajiem nodokļiem.

VID mājaslapā publicēta informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) pagājušajā gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummu. Atsevišķi izdalīti dati par iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummu, kā arī par vidējo nodarbināto personu skaitu.

Nosakot nodokļu maksātāju valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu, tika atlasīti maksājumi šādos maksājumu veidos: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis, azartspēļu un izložu nodoklis, elektroenerģijas nodoklis, subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kā arī uzņēmējdarbības riska valsts nodeva un muitas nodoklis. Taksācijas gadā valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu aprēķina, atskaitot no valsts kopbudžetā iemaksātās nodokļu summas atmaksāto summu, ņemot vērā arī pārskaitījumus no viena maksājuma veida uz otru.

