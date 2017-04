Latvijā oficiāli atver dabasgāzes tirgu

Šodien stājas spēkā Enerģētikas likuma normas, kas paredz dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā.

Juridiskajām personām līdz šā gada 15.jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums netiks noslēgts, tad līdz 2017.gada 1.jūlijam dabasgāzi tirgos esošais tirgotājs atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem dabasgāzes tirdzniecības diferencētajiem gala tarifiem, savukārt pēc 1.jūlija - pēdējās garantētās piegādes ietvaros par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu cenu plus 20%.

Savukārt mājsaimniecībām nav obligāti jāizvēlas jauns dabasgāzes tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par regulatora noteiktu cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts AS «Latvijas gāze» kā publiskajam tirgotājam līdz 2019.gadam.

Līdz piektdienai, 31.martam, dabasgāzes tirdzniecībai regulatorā bija pieteikušies 15 komersanti. Dabasgāzes tirdzniecībai pieteikusies «Latvijas gāze», AS «Latvenergo», SIA «Enefit», AS «AJ Power Gas», SIA «ESK sistēmas», SIA «Euro Energo Company», SIA «Frenzo», SIA «GEG», SIA «Latvijas propāna gāze», AS «Rīgas gāze», SIA «Scener», AS «Daugavpils siltumtīkli», SIA «WIN Balitc», kā arī Lietuvas kompānijas «Lietuvos Duju Tiekimas» un «Litgas».

Ekonomikas ministrija (EM) uzsver, ka tās mērķis tirgus liberalizācijā ir dabasgāzes tirdzniecības procesu padarīt pēc iespējas vienkāršāku un lietotājam saprotamu, tāpēc kā efektīvākais un lietotājam ērtākais apkalpošanas risinājums izvēlēts modelis, kurā visas darbības saistībā ar klientu apkalpošanu nodrošinās tirgotājs - viens līgums, viens rēķins un viena klientu apkalpošanas vieta, sadales sistēmas operatora ziņā atstājot dabasgāzes sadales sistēmas tehniskos jautājumus. Līdzīgs risinājums patlaban tiek īstenots elektroenerģijas tirdzniecībā.

Pēc EM paustā, atvērts dabasgāzes tirgus rada priekšnoteikumus konkurencei starp tirgotājiem, kas nodrošinās labāku pakalpojuma kvalitāti un lielākas izvēles iespējas visiem dabasgāzes lietotājiem. Dabasgāzes tirgus atvēršana Latvijā palielinās dabasgāzes piegādes drošību un enerģētisko neatkarību nākotnē, kā arī stiprinās Eiropas Savienības vienoto dabasgāzes tirgu.

