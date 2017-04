Druķis aiziet no BVKB; iepriekš par uzņēmuma naudu sarīkojis kāzu mielastu € 7455 vērtībā

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktors pēc abpusējās vienošanās ar ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu («Vienotība») atstājis amatu, svētdien ziņoja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums «de facto». Viņa aiziešana saistīta ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu, kas liecina, ka Druķis iepriekš, strādājot «Inspecta Latvia», iztērējis teju 14 500 eiro uzņēmuma naudas savām vajadzībām, tostarp 7455 eiro sava kāzu mielasta sarīkošanai.

Raidījuma «de facto» rīcībā ir Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedums strīdā starp Pēteri Druķi un viņa iepriekšējo darba vietu, uzņēmumu «Inspecta Latvia».

Sprieduma teksts liecina, ka Druķis no uzņēmuma līdzekļiem samaksājis par savu kāzu mielastu, par kuru rūpējās firma, pazīstama ar restorānu «Ostas skati». Kopējais rēķins bijis 7 455 eiro.

Kopumā Druķis uzņēmumam radījis zaudējumus 14 500 eiro vērtībā.

Viņš iegādājies putekļu sūcēju, veļas mašīnu un ledusskapi, kā arī mēbeļu komplektu - matraci ar koka rāmi, dekoratīvā auduma bortus, alumīnija augsto kāju komplektu, galvgali auduma, lateksa virsmatraci un ortopēdisko spilvenu. Par mēbeļu un sadzīves tehnikas saņemšanu parakstījās «Inspecta Latvia» darbiniece Lāsma Stankeviča, kura vēlāk kļuva par Druķa sievu.

Druķis tiesai esot skaidrojis - mēbeles un sadzīves tehniku viņš pircis «Inspecta» īrētajam dzīvoklim Ventspilī, taču inventarizācijas laikā sadzīves tehniku uzņēmumā neatrada. Turklāt spriedumā minēts, ka mēbeles piegādātas Druķa dzīvesvietas adresē.

Apgabaltiesas spriedums paredz, ka no «Inspecta» no bijušā darbinieka drīkst piedzīt visus kāzu mielasta, mēbeļu un sadzīves tehnikas izmaksas, ka arī citus zaudējumus - kopumā teju 14 500 eiro. Spriedums stājies spēkā tikai daļēji, Druķis to arī pārsūdzējis.

Druķis BVKB stādā jau divus gadus. «De facto» vēsta, ka par strīdu ar «Inspecta» Druķis Ekonomikas ministrijai pastatījis pirms apstiprināšanas amatā, taču to, kādas ir «Inspecta» pretenzijas pret viņu, Druķis nav minējis. Uzzinājis par mediju interesi, ierēdnis šo ceturtdien aizgājis pie ministra, un piektdiena kļuva par viņa pēdējo darba dienu BVKB. Ekonomikas ministrs Ašeradens skaidro, ka lēmums pieņemts rūpēs par BVKB reputāciju.

Valsts policijā «de facto» uzzināja, ka krimināllieta, kas 2014.gada sākta pēc «Inspecta» iesnieguma par iespējamo uzņēmuma mantas un naudas piesavināšanas, joprojām atrodas izmeklēšanas posmā. Ekonomikas ministrija par krimināllietu uzzināja pirms diviem gadiem, dienu pēc Druķa apstiprināšanas amata, bet nolēma, ka tā netraucēs viņam pildīt amata pienākumus.

