Vairāk naudas būs pedagogu atalgojumam, VID stiprināšanai un sabiedriskajiem medijiem

Šā gada 23.martā notikušajā Ministru kabineta ārkārtas sēdē valdība aiz slēgtām durvīm atbalstījusi finansējuma palielinājumu vairākās jomās, tostarp pedagogu darba samaksai, Valsts meža dienesta (VMD) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kapacitātes stiprināšanai, Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, kā arī Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas (LTV) Briseles korespondentu darba nodrošināšanai.

Jau ziņots, ka 23.martā notikušajā Ministru kabineta ārkārtas sēdē valdība atbalstīja rīkojuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2018.gadam sagatavošanas grafiku. Jautājums par budžeta grafiku tika skatīts atklāti, bet informatīvais ziņojums par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu tika skatīts sēdes slēgtajā daļā.

Publiskotais Ministru kabineta sēdes protokols liecina, ka valdība aiz slēgtām durvīm atbalstījusi bāzes finansējuma pieaugumu vairākās jomās.

Lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta izdevumus 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta 2020.gadā, valdība atbalstīja AM pamatbudžeta bāzes izdevumu palielinājumu 2020.gadā par 78 943 042 eiro.

Valdība atbalstījusi bāzes izdevumu 2018., 2019. un 2020.gadam palielināšanu programmā «Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums» 2018.gadam 1 836 668 eiro apmērā, 2019.gadam - 3 682 143 eiro apmērā un 2020.gadam - 3 682 143 eiro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu 50% apmērā Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Veselības ministrijai un Zemkopības ministrijai to padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājumam.

Sēdē tika atbalstīta bāzes izdevumu 2018., 2019. un 2020.gadam palielināšana IZM budžeta apakšprogrammā «Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki» 2018.gadā par 116 989 eiro, 2019.gadā par 146 058 eiro un 2020.gadā par 4 641 751 eiro, lai nodrošinātu finansējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finansiālā nodrošinājuma līmenī.

Lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu turpināšanu 2018., 2019. un 2020.gadā, atbalstīts Labklājības ministrijas (LM) priekšlikums palielināt LM pamatbudžeta bāzes izdevumus 2018., 2019. un 2020.gadam ik gadu 172 622 eiro apmērā.

Tāpat atbalstīts Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšlikums no 2018.gada līdz 2020.gadam ik gadu palielināt budžeta bāzes izdevumus 50 000 eiro apmērā Latvijas Radio Briseles korespondenta darbības nodrošināšanai, bet 2019.gadā un 2020.gadā paredzēt 144 000 eiro LTV Briseles korespondenta darbības nodrošināšanai.

Atbalstīts tika arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumu palielināt VARAM bāzes izdevumus 2018.gadam 75 280 eiro apmērā programmā «Nozaru vadība un politikas plānošana», lai nodrošinātu finansējumu Latvijas Okupācijas muzeja likumā noteiktās funkcijas veikšanai līdz 2018.gada 1.oktobrim.

Valdība atbalstījusi Valsts prezidenta kancelejas priekšlikumu palielināt Valsts prezidenta kancelejas bāzes izdevumus 2018.gadam 360 192 eiro apmērā Arajološas grupas prezidentu neformālās tikšanās Rīgā organizēšanai.

Valdība sēdē vienojās noteikt, ka 2020.gadā un turpmākajos gados tiek turpināta VMD un VID kapacitātes stiprināšana, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšana, tam paredzot finansējumu Zemkopības ministrijai - 2,7 miljonu eiro apmērā ik gadu un FM - 1,3 miljonu eiro apmērā ik gadu.

Valdība arī sēdē uzdeva Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējamiem risinājumiem subsidētā elektroenerģijas nodokļa turpmākai piemērošanai.

Tāpat valdība pieņēma zināšanai, ka satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) nepiekrīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2018., 2019. un 2020.gadam apstiprināšanai.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets (MK) 23.martā ārkārtas sēdē atbalstīja rīkojuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2018.gadam sagatavošanas grafiku. Saskaņā ar minēto grafiku līdz šā gada 1.jūnijam ministrijām jāiesniedz Finanšu ministrijā (FM) un Pārresoru koordinācijas centrā priekšlikumi par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Grafiks arī paredz, ka šā gada jūnijā valdība izskatīs ar valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm saistītos likumprojektus. Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) pauda cerību, ka Saeima ar nodokļu politiku saistītos likumprojektus pieņems šā gada septembrī. Budžetu pavadošo likumprojektu izskatīšana MK plānota šā gada septembrī, bet budžetu valdībā plānots apstiprināt šā gada 10.oktobrī.

Budžeta paketi iesniegt Saeimā paredzēts šā gada 12.oktobrī.

FM iepriekš informēja, ka, lai nodrošinātu efektīvāku un caurspīdīgāku valsts budžeta vadību, gatavojot nākamā gada budžetu, detalizēti tiks pārskatīti iepriekšējo gadu nozaru ministriju izdevumi.

