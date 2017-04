Mainās nosacījumi darījumu veikšanai internetbankā

No šodienas mainās nosacījumi klientu autorizācijai un darījumu veikšanai internetbankās - papildu ierastajām kodu kartēm būs jāizmanto jauni un droši risinājumi.

Izmaiņas saistītas ar paaugstinātām IT drošības prasībām, kas iekļautas Eiropas Banku iestādes vadlīnijās un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos.

Vairākās bankās joprojām būs iespējams izmantot kodu karti, pievienojot tai papildu autorizācijas elementu - īsziņu uz klienta mobilo tālruni. Īsziņā tiks atsūtīts unikāls kods, kas derīgs konkrētajam darījumam internetbankā. Lai izmantotu šo autentifikācijas veidu, klientiem jāapstiprina bankā savs mobilā tālruņa numurs.

Reklāma

Atsevišķos gadījumos paredzētas arī iespējas veikt maksājumus tikai ar kodu kartēm, un šādas iespējas dažas bankas piedāvā maziem maksājumiem līdz 30 eiro, maksājumiem starp saviem kontiem, iekšbankas maksājumiem vai maksājumiem paša klienta izveidotā «baltajā sarakstā» iekļautiem saņēmējiem, piemēram, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ģimenes locekļiem u.c.

Klientiem arī turpmāk būs pieejami dažādi kodu kalkulatori darījumiem internetbankā. Virkne banku jau piedāvā, un vairākām ir tuvākajos nākotnes plānos ieviest dažādus risinājumus mobilajām ierīcēm - mobilās lietotnes, informē Komercbanku asociācija.

Komercbanku piedāvātie risinājumi atšķiras, tāpēc klienti aicināti katrs savā bankā pārliecināties, kā mainīsies darījumu autorizācija internetbankā.

Pēc aktīviem un klientu skaita lielākā banka Latvijā «Swedbank» arī turpmāk izmantos pašreizējās kodu kartes, tām pievienojot papildu autorizācijas elementu - īsziņu uz klienta mobilo tālruni. Īsziņā redzamais kods būs jāievada papildu kodam uz kartes. Savukārt viedtālruņu lietotājiem tiek piedāvāta mobilā aplikācija «Smart-ID» - atsevišķa mobilā lietotne viedierīcēm, kuru var lejupielādēt un pēc tam pieslēgt ar savu esošo bankas kodu karti vai kalkulatoru. Pēc tam jāizvēlas tikai divi PIN kodi, kuri būs jālieto, pieslēdzoties internetbankai (PIN1) un apstiprinot maksājumus vai parakstot dokumentus (PIN2). Šīs aplikācijas lietotājiem turpmāk, lai lietotu e-pakalpojumus, pietiks tikai ar viedtālruni - nebūs jānēsā līdzi kodu karte vai kodu kalkulators.

Bankas «Citadele» klientiem darījumu apstiprināšanai internetbankā papildu kodam no kodu kartes būs jāievada autorizācijas kods, kas tiks nosūtīts īsziņā uz internetbankas lietotāja bankā reģistrēto mobilā tālruņa numuru. Alternatīva iespēja šīs bankas klientiem ir izmantot autorizācijas ierīci «MobileSCAN», kas iebūvēta «Citadeles» mobilajā aplikācijā. Pieejami arī dažādi kodu kalkulatori «Digipass».

«DNB bankas» klientiem papildu jau esošajam kodam no kodu kartes būs jāizmanto unikāls drošības kods, kas īsziņas veidā tiks nosūtīts klientam pirms maksājuma veikšanas. Līdz ar kodu karti papildu kods būs jāizmanto gadījumos, kad tiks veikti starpbanku maksājumi virs 30 eiro vienā maksāšanas reizē. Klientiem būs iespēja izveidot «balto sarakstu» ar paša izvēlētajiem maksājuma saņēmējiem, un, veicot naudas pārskaitījumu kādai no «baltā saraksta» personām, papildu drošības kods nebūs nepieciešams. Savukārt kodu kalkulatoru īpašniekiem internetbankas lietošanas noteikumi nemainīsies, jo kodu kalkulatori jau katrā maksāšanas reizē nodrošina unikālu ciparu kombināciju maksājuma apstiprināšanai.

«Nordea» bankas internetbankā no aprīļa varēs autorizēties, izmantojot jauno «Nordea» kodu lietotni, jauno kodu kalkulatoru, eID karti un četru ciparu paroli. «Nordea» mobilajā bankā varēs autorizēties, izmantojot jauno kodu lietotni, jauno kodu kalkulatoru un četru ciparu paroli. Savukārt «Nordea» telefonbankā varēs autorizēties tikai ar jauno «Nordea» kodu lietotni un jauno kodu kalkulatoru. Drošiem pirkumiem internetā, izmantojot maksājumu karti («3D Secure»), varēs autorizēties tikai ar jauno «Nordea» kodu lietotni un jauno kodu kalkulatoru.

«Norvik banka» papildu drošību pirkumu veikšanai internetā nodrošinās ar vienreizēju paroli. Pēc maksājumu kartes informācijas ievades vienreizējo paroli banka automātiski sūtīs īsa ziņojuma veidā uz bankas klienta norādīto saziņas veidu - telefona numuru vai e-pasta adresi.

Savukārt «SEB banka» ierobežojumus darījumiem tikai ar kodu karti ieviesīs pakāpeniski vairāku mēnešu laikā - no jūnija darījumu dienas limits tiks samazināts līdz 500 eiro, bet no augusta - līdz 150 eiro. Pēc 1.augusta «SEB bankas» klienti ar kodu karti varēs pieslēgties internetbankai un apstiprināt maksājumus par nelielām summām - līdz 150 eiro dienā. Maksājumiem par lielākām summām būs jāizvēlas kāda no alternatīvām - «Smart-ID» mobilā lietotne vai kodu kalkulators, kas pieejams par vienreizēju izsniegšanas maksu.

Latvijas Komercbanku asociācijas dati liecina, ka 2016.gada beigās Latvijā internetbanku lietoja 1,44 miljoni klientu. Savukārt mobilās lietotnes 2016.gada beigās lietoja 270 000 Latvijas banku klientu.