Ilggadējais Loginova vietnieks Pečaks algā Rīgas brīvostā saņēmis € 84 537

Ilggadējais Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks un pašreizējais pārvaldnieka pienākumu izpildītājs Aigars Pečaks pērn algā no ostas pārvaldes saņēma 84 537 eiro, kas ir par 3,5% mazāk nekā 2015.gadā, liecina amatpersonas deklarācija.

Savukārt kopējie Pečaka ieņēmumi pērn bija 201 765 eiro. Tos veidoja arī 82 119 eiro ienākumi no «SEB Dzīvības apdrošināšanas», 13 868 eiro no «SEB atklātā pensiju fonda», pensija 16 767 eiro apmērā, 4000 eiro no Gunitas Rogas, kā arī ienākumi no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 474 eiro apmērā.

Pagājušā gada beigās Pečaks skaidrā naudā bija uzkrājis 31 000 ASV dolāru un 2200 eiro, savukārt bezskaidrā naudā dažādās bankās kopumā - 92 578 ASV dolārus un 246 709 eiro.

Tāpat Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks un pašreizējais pārvaldnieka pienākumu izpildītājs deklarējis divus darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Tā bija iekārtu iegāde 95 000 eiro apmērā, savukārt darījums 41 751 eiro apmērā deklarācijā paskaidrots kā «atmaksa».

Pečaks pagājušā gada beigās bija deklarējis divus aizdevumus, kuru vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, attiecīgi 77 000 eiro un 15 000 eiro apmērā. Savukārt parādsaistības, kas pārsniegtu 20 minimālās mēnešalgas, viņam nebija.

Pagājušā gada beigās Pečaka īpašumā bija 1955.gada vieglā automašīna «GAZ -20», 1976.gada motorlaiva, 2006.gada markas «RESPO 701» piekabe-transporta laivu vedējs, kā arī 2006.gada «PAKRI 450» markas motorlaiva. Nekustamos īpašumus Rīgas brīvostas pārvaldnieka pienākumu izpildītājs nav deklarējis.

Pečaks par Rīgas brīvostas pārvaldnieka pienākumu izpildītāju kļuva šogad martā, kad attiecīgo amatu pameta Leonīds Loginovs. Jauno ostas pārvaldnieku paredzēts meklēt konkursā.